BMW bir süredir otonom otomobil pazarında oldukça aktif. Güzel işler başaran Alman otomotiv devi, BMW 7 serisi için seviye 2 sürüş desteği sunuyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise bu değişiyor. Detaylara bakalım.

Bugün BMW, BMW 7 Serisi’nin önümüzdeki bahara kadar seviye 3 sürüş desteği alacağını duyurdu. Seviye 3 sürüş desteği bu Aralık ayında siparişe sunulacak. Seviye 3 sürüş desteğine sahip ilk arabalar Mart 2024’te sahiplerine ulaştırılacak.

Şu anda şirket BMW 7 serisinde, otomatik şerit değiştirme ve uyarlanabilir hız sabitleyici gibi özellikleri içeren, sürücünün ellerini direksiyondan çekmesine olanak tanıyan seviye 2 otonom sürüş desteği sunuyor. Sistem BMW 5 serisinde de mevcut. Seviye 2 sürüş desteği 130 km/h hızların altında çalışıyor.

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Öte yandan Otomotiv Mühendisleri Derneği’ne (SAE) göre seviye 3 otonom sürüş, sürücünün araç içinde film izleme, e-postaları kontrol etme gibi başka faaliyetlerde bulunmasına olanak tanıyor. Seviye 3 otonom sürüş desteği aktifken herhangi bir olumsuzluk durumunda sürücü sorumlu tutulmuyor.

BMW Kişisel Pilot L3 olarak adlandırılan sistem yalnızca 60 km/saat’e kadar hızlarda ve otoyollarda çalışıyor. Bu durum otonom sürüşün doğasına aykırı olsa da güvenlik için bu şekilde uygun görülmüş.

Daha önce Mercedes, Drive Pilot’u için onay almıştı. Drive Pilot da Almanya’daki belirli otoyollarda 60 km/saat hız ile sınırlı. Bakalım ülkemizde otonom sürüş desteği hangi koşullarda çalışacak.