Genel
BluTV üyelerine S Sport müjdesi
Ülkemizin önde gelen dijital yayın platformu BluTV, verdiği haber ile kullanıcılarını sevindirdi. Bundan böyle yerli platform, S Sport kanallarında yayınlanan birçok özel programı kendi izleyicisi ile de paylaşacak.
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Türkiye’nin en büyük online video izleme platformu olan BluTV içerik arşivini geliştirmeye devam ediyor.
Platform, özgün içeriklerinin yanı sıra bazı televizyon kanallarını da bünyesinde barındırıyor. Bu bağlamda kullanıcılar bugüne kadar; Kanal D, FOX TV gibi önde gelen televizyon kanallarının canlı yayınlarına, Blu TV üzerinden ulaşabiliyorlardı.
En son Discovery ile yaptığı ortaklığı duyuran BluTV, bu defa sporseverlere yönelik bir adım attı. Bundan böyle S Sport ve S Sport2 kanalları BluTV’de yer alacak.
BluTV kurucusu ve Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ, konuyla ilgili açıklama açıklama yaptı. Yalçındağ; “Sizlerle güzel bir haber paylaşmak isteriz. Bundan böyle; Premier Lig, Bundesliga, Formula 1, NBA, Moto GP ve daha birçok sevilen spor içeriği S Sport ve S Sport 2 kanalları ile beraber BluTV’de” dedi.
Premier Lig, Bundesliga, Formula 1, NBA, Moto GP ve daha birçok sevilen spor içeriği S Spor ve S Spor 2 kanalları ile beraber BluTV’de
— A. Dogan Yalcindag (@adyalcin1) February 5, 2021
Saran Holding çatısı altında faaliyet gösteren S Sport ve S Sport2 kanalları bugün akşam saatlerinde BluTV’nin canlı izle bölümüne eklendi.
Sonuç olarak Premier League ve Bundesliga gibi dünyanın en iyi futbol liglerinden bazılarının yanı sıra; NBA, Formula 1, Moto GP ve WWE gibi spor dallarını da lisanslı olarak yayımlayan kanallar, artık BluTV kullanıcıları tarafından da izlenebilecek. Böylelikle BluTV abonesi olan bir kullanıcı; hem S Sport hem de S Sport 2 isimli kanala ek bir bedel ödemeden ulaşabilecek.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak!
Motorola Ibiza, ile alakalı yeni detaylar sızdırıldı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.
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Giriş seviye akıllı telefon 90 Hz ekran ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasında daha kalıcı hale gelmek istiyor. Dönemin büyük firmalarından olan akıllı telefon üreticisi, piyasaya farklı farklı alternatifler getirmek için kolları sıvadı. Ibiza isimli bir model geliştirdiği öğrenilen firma, 5G özelliğini giriş seviyesine de getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench’e uğrayan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre cihaz 90 Hz ekran yenileme hızı ile piyasaya çıkacak.
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[Exclusive] Motorola is soon going to launch a new budget 5g smartphone with a 90Hz IPS LCD panel in India. Could likely be the Ibiza.
Feel free to retweet.#Motorola
— Mukul Sharma (@stufflistings) February 5, 2021
Daha önceden yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren editör Mukul Sharma, cihaz ile alakalı bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden cihazla alakalı bilgiler veren Sharma, akıllı telefonun 90 Hz ekrana sahip olacağını duyurdu. Giriş seviyesine 5G getirmeyi hedefleyen akıllı telefon üreticisi böylelikle yeni bir gelişmeyle daha fazla kullanıcı çekmeyi planlıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun henüz teknik özellikleri belli olmadı. Ancak ilk gelen bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 480 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bakalım Motorola Ibiza yenilikleri ile birlikte akıllı telefon dünyasında alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Google güvenlik için Apple benzeri bir Anti-İzleme sistemi geliştiriyor
ABD’li teknoloji devi Google, güvenlik ile ilgili sorunlarını çözme niyetinde. Şirket Android için, Apple benzeri bir Anti-izleme sistemi geliştiriyor.
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Söz konusu veri güvenliği olduğunda, modern teknolojiyi kullanan insanlar hiç olmadıkları kadar savunmasız. Gün içinde kullandığımız sosyal medya uygulamasından, kafa dağıtmak için oynadığımız oyuna kadar neredeyse her uygulama, kişisel verilerimize erişiyor. Şirketler bu verileri kar etmek amacıyla kullanıyor. Neredeyse hiçbir teknoloji şirketinin saygı göstermediği bu durum, özellikle WhatsApp meselesiyle beraber geçtiğimiz dönemde büyük bir olay oldu. Apple’ın, App Store’da bulunan uygulamalarla ilgili getirdiği bir kural dünya çapında olaylara neden olmuştu. Şimdi Google, güvenlik konusundaki eksikliklerini tamamlamak amacıyla benzer bir sistem üzerinde çalışıyor.
Google güvenlik için Apple benzeri bir Anti-İzleme sistemi geliştiriyor
Apple, geçtiğimiz dönemlerde yeni bir kural getirdi. Uygulama geliştiricileri, kullanıcıların hareketlerini takip etmek için özellikle kullanıcılardan izin almak zorunda kaldı. Şirket bu politikasıyla oldukça büyük övgüler toplamıştı. Şimdi Google, güvenlik konusundaki eksikliklerini gidermek için benzer bir sistem üzerinde çalışıyor. Anti-İzleme olarak isimlendirilen özellik Android tarafında da, iOS’da olduğu gibi kullanıcıların güvenliğini sağlayacak. Google’dan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, “Şirket, geliştiricilerle daima güvenli ve verimli bir ekosistem oluşturmak için beraber çalışıyor.” Ancak gelen bilgilere göre Google, veri takibi ve gizlilik arasında ortada bir noktada buluşmaya çalışıyor. Şirketin gelirleri büyük oranda reklamlardan geldiği için bu oldukça anlaşılabilir bir durum. Söz konusu özelliğin detaylarının önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
OPPO A15s farklı depolama seçenekleri ile duyuruldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, giriş seviye yeni telefonu A15s modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji geçtiğimiz yılın Aralık ayında A15s modelini Hindistan’da piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi de söz konusu cihazın bazı özelliklerinde değişikliğe giderek yeniden satışa sundu.
OPPO A15s modeli, 6.52 inç büyüklüğünde damla çentikli HD + çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu damla çentikte 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan OPPO A15s, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunuyor. Bu üçlü kurulumda; 13MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik algılayıcısı yer alıyor.
Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan cihaz; 4 RAM, 64GB ya da 128GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 4.230 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
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OPPO A15s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2MP
- Batarya: 4.230 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.2
- Bağlantı: microUSB
- Fiyat: 170 dolar
Siyah ve Beyaz renkleri olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle gelen OPPO A15s modeli 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın Avrupa’da satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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