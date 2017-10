Blizzard’dan Yeni Overwatch Geliyor!

Blizzard Entertainment’tan büyük ihtimalle yeni bir Overwatch oyunu geliyor!

World of Warcraft, Starcraft, Heroes of the Storm ve Hearthstone ile tanınan Blizzard, 2016’da çevrimiçi FPS oyunu olan Overwatch ile dikkat çekmişti. Çıkışının ardından ücretli bir oyun olmasına rağmen oldukça sevilen ve oynanan Overwatch tarafında gelen yeni karakterler ve haritalar dışında görünüşe göre yeni bir Overwatch oyunu daha geliyor.

Bliizard’ın verdiği bir iş ilanına göre “Overwatch dünyasını yakından bilen ve tanıyan bir genel tasarımcı” arayan Blizzard Entertainment, görünüşe göre yeni bir FPS oyunu yapacak. Overwatch’tan aldığı rüzgar ile bu skalayı genişletmek isteyen firma, 2018’de duyurulması beklenen oyunu Overwatch 2 mi yoksa başka bir oyun mu olacağını göreceğiz.

Ancak söylentilere göre Overwatch karakterlerinin yer aldığı bir strateji oyunu olabileceği, fakat Blizzard’da hali hazırda bir başka FPS oyun projesi olduğu da söyleniliyor. Bunu ise zaman içinde anlamış olacağız.