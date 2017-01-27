Blizzard’ın en hızlı büyüyen oyunu Overwatch’un oyuncu sayısı 25 milyon barajını aşmayı başardı ve önemli bir başarıya imza attı.

Blizzard’ın oyunu önü alınamaz bir şekilde oynanmaya devam ediyor. 25 milyon haberi Overwatch’un bugün Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Oyun 2016 yılının Ekim ayında 20 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Bu da oyunu şirketin en hızlı büyüyen oyunu yaptı. Overwatch PC ve konsolda son 3 ayda %25 büyüdü.

Oyuncu sayısının nasıl belirlendiği bilinmiyor. Oyunun satış rakamlarına göre mi belirleniyor yoksa giriş yapan oyuncu sayısına göre mi belirleniyor bell i değil. Şirket henüz oyunun kutulu veya dijital satış rakamlarını açıklamadı. Yine de bu büyüme daha önce görülmemiş bir şey. Çünkü çok az ücretli oyun bu kadar kısa sürede bu seviyelere yaklaşabiliyor.

En çok oynanan oyunlar arasında League of Legends yer alıyor ancak bu oyun ücretsiz. Diğer taraftan Overwatch gerçekten de pahalı bir oyun. Blizzard’da oyuna büyük önem veriyor ve bir sürü ücretsiz güncellemeler yayınladı. Bunların arasında sniper Ana ve hacker Sombra’nın olduğu karakter paketleri de dahil.