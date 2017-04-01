Blizzard İlk eSpor Stadyumunu Overwatch İçin Açtı

Blizzard İlk eSpor Stadyumunu Overwatch İçin Açtı

1 Nisan, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Blizzard, MOBA oyunlarının günümüz eSpor dünyasını domine ettiğinin farkında ve bu düzende geliştirici bir rol oynamak için kolları sıvadı.

Blizzard aslında çekişmeli etkinliklere çok fazla girişmemişti ancak 2009 tarihinde düzenlenen BlizzCon etkinliğinden sonra bu sektörde önemli bir rol oynamaya başladı. Şirket şimdi de yıllık hafta sonu etkinliği için ilk eSpor arenasını açıyor. Üstelik bu arena kalıcı olacak. Taipei’de açılan arenada büyük bir eSpor alanının yanı sıra bar ve bir alışveriş merkezi de yer alıyor.

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