Mobil cihazlar için güç üniteleri sağlama konusunda oldukça güvenilir olan BlitzWolf’un 15W değerine varan güç üreterek telefonunuzu ve bu değerdeki herhangi bir cihazınızı şarj edebilecek güneş panelli şarj aletini inceliyoruz.

Osman’ın test ettiği ürün, özellikle kamp ve outdoor sporlar ile uğraşanlar için geliştirilmiş gibi olsa da deniz kenarı gibi güneş alan herhangi bir ortamda kullanabilmenizi sağlıyor.

Detaylarını videomuzda görebilirsiniz, iyi seyirler…

Güneş enerjisi ile telefonunuzu şarj edin! | BlitzWolf BW-L2 incelemesi

Aşağıdaki bağlantılardan ürünün bizim incelediğimiz 15W ve daha güçlü 28W olan versiyonlarını satın alabilirsiniz.

BlitzWolf BW-L2 (15W); https://bit.ly/2MaTKGR

BlitzWolf BW-L2 (28W); https://bit.ly/2vECm2X

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