BlackBerry kısa süre önce kendi işletim sistemi mimarisinden vazgeçerek Android işletim sistemini kucaklama kararı almıştı. BB, şimdi de su geçirmez telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

BlackBerry’nin Android işletim sistemine kullanması eski haşmetli günlerine geçmesine neden olmasa da; umudun ışığını göklere taşıdı. BlackBerry eski karakteristik özelliklerinden bir kez daha vazgeçti. Markanın yeni modelinde fiziksel klavye bulunmadığı gibi güncel cihaz su geçirmezlik mimarisine de sahip olacak.

Sızıntıların uzmanı Evan Blass “Elveda Krypton” ibaresi ile BB cephesindeki yeni gelişmeleri duyurdu.

Görüntü açısında BB’nin, son zamanlarda moda olan çerçevesiz tasarımı kullanmadığını açıkça söyleyebilir. Buna ek olarak BlackBerry logolu bir ev butonu mevcut. Akıllı cihaz, 3.5mm kulaklık girişi de bulunduruyor. Bu da yeni akıllı telefonunun klasik ögelere belli ölçüde sahip çıktığını gösteriyor. BB’nin yeni modeli her zamanki gibi güvenlik ve şifreleme yazılımları konusunda iddialı ve 26 saatlik muazzam bir pil ömrü sunuyor. Maalesef cihaz hakkındaki diğer donanım kalemleri henüz açıklanmadı. Ancak akıllı telefon için klasik BB özellikleri ve yeni nesil Android cihazları kaynaştıran bir yapı kullanıldığını söylememiz mümkün.

Yeni akıllı telefonun ay sonuna kadar satışa sunulma bekleniyor.