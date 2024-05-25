Mobil oyuınculuğun önemli markalarından Black Shark’ın iki yeni kulaklık modeli Black Shark T9 ve Black Shark T11, Türkiye’de satışa çıktı.

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Oyuncu telefonu modelleriyle piyasaya çıkan Black Shark, son dönemde mobil oyuncular için ideal kulaklık modelleri ve aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Biz de bu videoda Türkiye’de resmi distübitörü Mole Bilişim tarafından gönderilen Black Shark T9 ve Black Shark T11 modellerine göz atıyoruz.

Oyuncu modu ile gecikmeyi ortadan kaldıran ve özellikle T11 modeliyle fakrlı bir kutu tasarımıyla da dikkat çeken Black Shark modellerinin detaylarını bu videoda görebilirsiniz.