Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 Pro Geekbench üzerinde görüntülendi!
Black Shark 4 Pro modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen amiral gemisi oyuncu telefonu Geekbench platformuna uğradı.
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Black Shark 4 Pro Snapdragon 888 ile geliyor!
2021‘in gelişi ile birlikte oyuncu telefonları da bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Rekabetin üst düzeyde olduğu bu alanda firmalar, yavaş yavaş yeni modelleri için geri sayıma geçti. Bu firmalardan biri olan Nubia da, Black Shark 4 Pro modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Oyuncu telefonu geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde görüntülendi. Test sonuçları belli olan oyuncu telefonunun bazı teknik özellikler de böylelikle kesinleşti. Tekli çekirdek performansında 1140 puan alan cihaz, çoklu çekirdek performansında ise 3754 puan almayı başardı.
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Merakla beklenen oyuncu telefonu kullanıcılarına güçlü performans vadediyor. Bu nedenle cihazın işlemcisi Snapdragon 888 olacak. Ayrıca oyuncu telefonu, 12 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Özellikle Asus ve Lenovo tarafında baş gösteren 16 GB RAM furyasına firmanın katılıp katılmayacağı merak konusu. Oyuncu telefonunun 512 GB depolama alanına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca oyuncu telefonu 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte iddialara göre 120W‘lık hızlı şarj desteği de cihazın ekstra özelliklerinden olacak. Bakalım firma oyuncu telefonları arasında yeni modeli ile öne çıkacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Asus, ROG Phone 5 serisini resmi olarak tanıttı!
Asus, üç farklı modelden oluşan ve oyuncular için özel olarak geliştirilen ROG Phone 5 serisini resmi olarak bir lansman ile tanıttı. Şirketin yeni oyun amiral gemisi akıllı telefonu, performans ve ergonomiyi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ailenin yeni üyesi Ultimate, 18 GB RAM ve güçlü teknik özellikler ile geliyor.
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Asus ROG Phone 5 serisi hangi teknik özelliklere sahip?
Asus‘un yeni oyun amiral gemisinin taban modeli, birbirinden farklı konfigürasyonlar ile geliyor. Cihazın, 16/256 GB, 8/128 GB, 12/256 GB RAM ve depolama alanı seçenekleri mevcut. Telefonun 8/128 GB olan modeli UFS 3.1 ve UFS 3.0 olarak ikiye ayrılıyor. Serini Pro modeli ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile tek seçeneğe sahip. Şirketin en güçlü telefonu olan ROG Phone 5 Ultimate ise 18 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor. Her üç cihaz da Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor.
Asus ROG Phone 5 ailesi, iki adet 3000 mAh yani toplamda 6000 mAh bataryaya sahip. Bu bölünme, bataryanın AeroActive Cooler 5’e yakın olmasını ve ısınmanın en aza inmesini sağlıyor. Ayrıca önceki modele göre şarj hızı da iki katına çıktı ve 65W desteği cihaza eklendi. Cihazı, alt taraftaki ve yan taraftaki USB-C girişlerinden şarj etmek mümkün. Bununla birlikte yan taraftaki giriş, kulaklık bağlamak ve soğutma sistemine güç sağlamak için kullanılabiliyor. ROG Phone 5, 6.78 inçlik HDR10+ sertifikalı AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, DCI-P3‘ün %111’ini ve sRGB‘nin %151’ini destekliyor. Ayrıca yeni ekran, önceki modelden daha yüksek parlaklığa sahip.
ROG Phone 5‘in ekranı, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve 1080p+ çözünürlük ile geliyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass Victus korumasına sahip olacak. Ayrıca tere karşı dayanıklı bir kaplama ile uzun süreli oyun oynamada telefonun elden kayma ihtimali azalacak. Serinin Pro ve Ultimate modelleri, AeroActive Cooler 5 ile gelecek. Asus‘un testlerine göre bu fanlar, yüzey sıcaklığını 15 derece, yonga setinin sıcaklığını ise 10 derece düşürecek. Soğutucunun üzerinde, iki fiziksel düğme ve 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.
Asus’un yeni akıllı telefon serisi, hangi kamera özellikleri ile geliyor?
ROG Phone 5, önceki nesil ile aynı kamera dizilimine sahip. Cihazın ana kamerası, 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 sensörü ile geliyor. Bu ana kameraya, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor. Bunula birlikte telefonun, 24 MP çözünürlüklü Quad Bayer sensörlü selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ana kamera, 8K/30fps ve 4K/60fps video çekimi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca video sabitleme tarafında elektronik video sabitleme (EIS) kullanılmakta.
ROG Phone 5, Cirrus Logic CS35L45 amfi ile çalışan stereo hoparlör sistemi ile geliyor. Hoparlörler, önceki nesile göre %21 daha fazla güç sağlıyor. Ayrıca aptX Adaptive, LDAC ve AAC bileşenleri de destekleniyor. Serinin taban modeli, arka tarafta RGB aydınlatmaya sahip. Pro ve Ultimate modellerinde ise arka tarafta ROG Vision adlı küçük ekran mevcut. Her üç model de kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemi ile geliyor.
Serinin Pro modeli nisan ayında, Ultimate modeli ise mayıs ayında satışa çıkacak. Taban modelin ise ilerleyen süreçte çıkış yapması bekleniyor. Taban model, 8/128 GB, 12/256 GB ve 16/256 GB modelleri için sırasıyla 800€, 900€ ve 1000€ fiyatlarına sahip. Bununla birlikte Pro model 1200€, Ultimate model ise 1300€ fiyat etiketi ile çıkış yapacak.
Akıllı Telefonlar
realme GT 5G Satışa Sunulur Sunulmaz Tükendi
Harika fiyat ve üst düzey donanım ile resmiyet kazanan realme GT 5G satışa çıktı. Telefon birkaç saniyede adeta yok sattı!
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Geçtiğimiz günlerde üst düzey özellikler ile tanıtılan realme GT 5G nihayet satışa sunuldu. Dünyanın en ucuz Snapdragon 888 yongalı telefonu olan GT 5G, donanım tarafında da oldukça iddialı. Kendisinden bir süre önce tanıtılan Redmi K40 Pro modelinden eksiği olmayan, üstüne üstlük ondan daha uygun bir fiyatı karşımıza çıkartan telefon doğal olarak yok sattı. Telefon satışa sunulduktan 10 saniye sonra tükendi. En az 65.000 telefon saniyeler içerisinde eridi.
realme GT 5G Özellikleri
Uygun fiyatlı olan realme GT 5G, 6.43 inç FHD+ çözünürlükte 120Hz taramalı Super AMOLED ekrana sahip. Delikli yapıda olan bu ekran 409 ppi piksel yoğunluğunu da beraberinde getirmekte. Gücünü 5nm’lik Snapdragon 888‘den alan model, GPU tarafında Adreno 660 ile desteklenmekte. Ek olarak 2 farklı RAM / depolama opsiyonu bulunan telefonun UFS 3.1 ile kullanıcıları karşıladığını atlamayalım.
8GB/128GB ve 12GB/256GB seçeneklerine sahip olan GT 5G, arkada üç adet kamerayla boy göstermekte. Bu kameralar ise 64MP + 8MP + 2MP çözünürlükte. Ön taraftaki kamera 16MP çekimler yapabilirken, stereo hoparlörler telefonun ekstralarından.
Ekran altı parmak izi sensörüyle günümüz trendlerine uygun olan GT 5G, 65W şarj destekli 4.500 mAh pile sahip. Ayrıca üç farklı renk seçeneği de bizleri karşılamakta.
Oldukça Başarılı Bir Fiyata Sahip
Kendi iç pazarı Çin’de satışa sunulan realme GT 5G birkaç dakika dahi olmadan tükendi. Gerek uygun fiyat, gerekse yüksek donanım bu durumun sebeplerinden. Öyle ki telefonun Çin’deki satış fiyatları şu şekilde:
- 8GB RAM / 128GB depolama = 430 dolar
- 12GB RAM / 256GB depolama = 507 dolar
Bu fiyatlar ile pazar sunulan telefonun satışları sürüm başı 30.000‘i geçti. 8GB RAM’li sürüm 35.727 adet satılırken, 12GB RAM’li sürümün 30.312 adeti kullanıcıyla buluştu. Ek olarak şirketin kasasına giren ciro ise 100 milyon yuanı aşmış durumda.
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Akıllı Telefonlar
realme C25 birkaç sertifika alırken Geekbench’de de boy gösterdi
Çinli üreticilerden realme yeni modelini önümüzdeki günlerde tanıtacak. realme C25 birtakım sertifikaya ek olarak Geekbench’de de yer aldı!
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Redmi‘nin dişi rakiplerinden olan realme uygun fiyatlı modellerine bir yenisi daha eklemek istiyor. Kuruluş amacıyla doğru orantılı olarak fiyat/performans ürünleri üreten şirket, birçok seri ile Türkiye pazarında da yer alıyor. Şirketin orta segmentte birçok serisi bulunurken giriş segmentte başı çekenler Narzo ve C.
realme C25 Netleşiyor
Giriş segmentteki modellerine oldukça uygun fiyat çeken şirket, bugün yeni bir model ile gündemde. Geçtiğimiz hafta C21 modelini duyuran üretici bugün C25 modeliyle haberlerdeki yerini aldı. Gerek Geekbench‘de, gerekse çeşitli sertifika sitlererinde yer alan telefonun tanıtım tarihi bilinmemekte. Ancak hali hazırdaki sertifikalar realme C25 modelinin yakında tanıtılacağını gösteriyor.
Geekbench testine göre MediaTek Helio P65‘den güç alacak olan realme C25 4GB RAM‘e sahip. Aynı zamanda yine Geekbench’e göre işletim sistemi tarafı olması gerektiği gibi Android 11.
Teste göre telefon tek çekirdekte 383, çok çekirdekte ise 1308 puana imza atmakta. Bunun dışında birtakım sertifikayı da beraberinde getiren telefonun model numarası RMX3191.
Tayland’ın NBTC, Endonezya’nın TKDN ve Rusya’nın EEC sertifikalarını alan telefon ile ilgili bildiklerimiz yalnızca bu kadar. Bunun dışındaki bilgiler önümüzdeki günlerde bizleri karşılayabilir. Tabi telefon sessiz sedasız tanıtılmazsa…
Öyle ki realme C25 bir anda üç farklı sertifikayı aldı. Bu da tanıtımın oldukça yakın bir tarihte olacağının habercisi. Yani telefon sızdırılacak vakit dahi bulamadan pazarda boy gösterebilir.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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