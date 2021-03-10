Asus, ROG Phone 5 serisini resmi olarak tanıttı!

Asus, üç farklı modelden oluşan ve oyuncular için özel olarak geliştirilen ROG Phone 5 serisini resmi olarak bir lansman ile tanıttı. Şirketin yeni oyun amiral gemisi akıllı telefonu, performans ve ergonomiyi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ailenin yeni üyesi Ultimate, 18 GB RAM ve güçlü teknik özellikler ile geliyor.

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Asus ROG Phone 5 serisi hangi teknik özelliklere sahip?

Asus‘un yeni oyun amiral gemisinin taban modeli, birbirinden farklı konfigürasyonlar ile geliyor. Cihazın, 16/256 GB, 8/128 GB, 12/256 GB RAM ve depolama alanı seçenekleri mevcut. Telefonun 8/128 GB olan modeli UFS 3.1 ve UFS 3.0 olarak ikiye ayrılıyor. Serini Pro modeli ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile tek seçeneğe sahip. Şirketin en güçlü telefonu olan ROG Phone 5 Ultimate ise 18 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor. Her üç cihaz da Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor.

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Asus ROG Phone 5 ailesi, iki adet 3000 mAh yani toplamda 6000 mAh bataryaya sahip. Bu bölünme, bataryanın AeroActive Cooler 5’e yakın olmasını ve ısınmanın en aza inmesini sağlıyor. Ayrıca önceki modele göre şarj hızı da iki katına çıktı ve 65W desteği cihaza eklendi. Cihazı, alt taraftaki ve yan taraftaki USB-C girişlerinden şarj etmek mümkün. Bununla birlikte yan taraftaki giriş, kulaklık bağlamak ve soğutma sistemine güç sağlamak için kullanılabiliyor. ROG Phone 5, 6.78 inçlik HDR10+ sertifikalı AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, DCI-P3‘ün %111’ini ve sRGB‘nin %151’ini destekliyor. Ayrıca yeni ekran, önceki modelden daha yüksek parlaklığa sahip.

ROG Phone 5‘in ekranı, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve 1080p+ çözünürlük ile geliyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass Victus korumasına sahip olacak. Ayrıca tere karşı dayanıklı bir kaplama ile uzun süreli oyun oynamada telefonun elden kayma ihtimali azalacak. Serinin Pro ve Ultimate modelleri, AeroActive Cooler 5 ile gelecek. Asus‘un testlerine göre bu fanlar, yüzey sıcaklığını 15 derece, yonga setinin sıcaklığını ise 10 derece düşürecek. Soğutucunun üzerinde, iki fiziksel düğme ve 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Asus’un yeni akıllı telefon serisi, hangi kamera özellikleri ile geliyor?

ROG Phone 5, önceki nesil ile aynı kamera dizilimine sahip. Cihazın ana kamerası, 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 sensörü ile geliyor. Bu ana kameraya, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor. Bunula birlikte telefonun, 24 MP çözünürlüklü Quad Bayer sensörlü selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ana kamera, 8K/30fps ve 4K/60fps video çekimi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca video sabitleme tarafında elektronik video sabitleme (EIS) kullanılmakta.

ROG Phone 5, Cirrus Logic CS35L45 amfi ile çalışan stereo hoparlör sistemi ile geliyor. Hoparlörler, önceki nesile göre %21 daha fazla güç sağlıyor. Ayrıca aptX Adaptive, LDAC ve AAC bileşenleri de destekleniyor. Serinin taban modeli, arka tarafta RGB aydınlatmaya sahip. Pro ve Ultimate modellerinde ise arka tarafta ROG Vision adlı küçük ekran mevcut. Her üç model de kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemi ile geliyor.

Serinin Pro modeli nisan ayında, Ultimate modeli ise mayıs ayında satışa çıkacak. Taban modelin ise ilerleyen süreçte çıkış yapması bekleniyor. Taban model, 8/128 GB, 12/256 GB ve 16/256 GB modelleri için sırasıyla 800€, 900€ ve 1000€ fiyatlarına sahip. Bununla birlikte Pro model 1200€, Ultimate model ise 1300€ fiyat etiketi ile çıkış yapacak.