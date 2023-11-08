Alışveriş tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Black Friday, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanan bir alışveriş etkinliği haline geldi. Özellikle son yıllarda, yalnızca tek günlük bir alışveriş çılgınlığı olmanın ötesine geçerek Siber Pazartesi’yi de içine alacak şekilde genişledi. Öyle ki, Black Friday, sadece tüketiciler için değil, reklamverenler ve perakendeciler için de yılın en önemli dönemlerinden birini temsil ediyor.

Tüketiciler, Black Friday döneminde alışverişlerini online platformlardan yapmayı tercih ediyorlar

Pandemi dönemi, tüketici alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açtı. Bu dönemde tüketiciler, alışveriş alışkanlıklarını çevrimiçi platformlara yönlendirmeye başladılar. 2021 yılı Black Friday döneminde, 18-44 yaş arasındaki tüketicilerin yüzde 59’u internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih etti. Ayrıca, Amerikalı tüketicilerin yüzde 25’i, en iyi indirimleri internet üzerinde bulacaklarına inandıklarını ifade ettiler.

Adform FLOW ile reklamlardan aldığınız verimi maksimuma çıkarın

Black Friday döneminde her yıl giderek artan reklam harcamaları, markalar arasındaki rekabeti artıyor. Bu yoğun rekabet ortamında, reklamverenlerin, reklam harcamalarından etkili sonuçlar elde edebilmeleri ve öne çıkabilmeleri için reklam algoritmalarını güncel ve optimize tutmaları gerekiyor. Adform, yenilikçi reklam algoritmalarıyla, reklamverenlerin, verdikleri reklamlardan maksimum verim alabilmelerine yardımcı oluyor.

Adform’un zahmetsiz modern pazarlama için yenilikçi platformu FLOW, değişen tüketici alışkanlıkları ve pazar dinamiklerine ayak uydurmak isteyen reklamverenlere destek oluyor. Reklam algoritmalarını güncel tutmak ve reklam kampanyalarını optimize etmek için tasarlanmış Adform Flow, güçlü bir araç seti sunarak reklamverenlere daha etkili hedefleme ve yüksek dönüşüm oranları elde etme fırsatı sunuyor.

Reklam kampanyalarınızı yapay zekâ desteği ile iyileştirin

Adform Flow, veri odaklı algoritmalar kullanarak, reklamverenlere reklam kampanyalarını optimize etme ve müşterilere daha iyi hizmet sunma imkânı sağlıyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli algoritmalar aracılığıyla Edinme Başına Maliyet (CPA) ve Reklam Harcamalarının Getirisi (ROAS) gibi kritik performans göstergelerini iyileştirmelerine olanak tanıyor.

Adform Flow, Dinamik Reklam Materyali Optimizasyonu (DCO) teknolojisini içeren entegre bir çözüm sunuyor. Böylece, reklamverenlere reklam kampanyalarını kişiselleştirme ve hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaştırma fırsatı sağlıyor.

Reklamlarınızı doğru hedef kitleye ulaştırın

Tüketicilerin çevrimiçi platformlara yönelmeleri, perakendeciler için kitle verilerini toplamayı daha erişilebilir hale getiriyor. Ancak, birçok platform, entegrasyon sorunları ve düşük eşleşme oranları nedeniyle bu potansiyeli tam olarak kullanamıyor. Ayrıca, kitle yönetimi ile kampanya aktivasyonu arasındaki eksik entegrasyonlar, reklam harcamalarının yanlış hedeflere yönlendirilmesine neden olabiliyor.

Adform FLOW, DMP ve DSP’yi tek bir platformda birleştirerek yüzde 100 eşleşme oranları ve gerçek zamanlı kitle aktivasyonun mümkün kılıyor. Bu, perakendecilere müşteri tercihlerini anında yansıtmalarına ve hedeflemeyi geliştirmelerine olanak tanıyor.

Safari ve Firefox’un kullanım oranı yüzde 17

Safari ve Firefox’un Türkiye’deki kullanım oranı yüzde 17 olarak kaydedildi. Dolayısıyla, markaların bu düşük kullanım oranına sahip tarayıcılara özel harcamalar yapmak yerine, bütçelerini daha verimli bir şekilde kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşmaları gerekiyor.

Cem Eroğlu: “Rekabet doruk noktasına ulaştığında, sizi öne çıkaran şey reklam algoritmanızın güncelliği olur”

Adform Türkiye Ülke Müdürü Cem Eroğlu, “Black Friday dönemi, pazarın yoğunluğu ve rekabetin doruk noktasına ulaştığı bir dönemi ifade ediyor. Bu süre zarfında reklamverenler arasındaki rekabet oldukça yükseliyor ve bu nedenle reklam algoritmalarını sürekli olarak iyileştirmek, markaların öne çıkması ve başarılı olması açısından kritik bir önem taşıyor. Adform olarak, reklamverenlerin reklam algoritmalarını güncel ve optimize tutmalarını sağlayarak bu süreçteki kampanyalarından maksimum verim almalarını sağlıyoruz” dedi ve ekledi, “Tüketicilerin davranışları ne yönde değişeceğini kesin olarak bilemeyiz. Bu nedenle en etkili strateji, önceden hazırlıklı olmak ve fırsatlar ortaya çıktığında esnek stratejilerle gerçek zamanlı olarak hızlı tepkiler verebilmektir. Adform FLOW, reklamverenlere sadece Kara Cuma’da değil, aynı zamanda yoğun tatil alışveriş sezonunun tamamında başarılı kampanyalar yürütebilmeleri için gerekli araçları sunuyor.”