FAST Sisteminde üst limit 1000 TL’ye yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi’nin işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltildi. 8 Ocak 2021 tarihiyle birlikte kullanıcılara sunulan FAST Sistemi büyük ilgi gördü.

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FAST sistemi sayesinde banka hesabınızla; telefon numaranızı, e-posta adresinizi veya T.C Kimlik Numaranızı eşleştiriyorsunuz. Bununla birlikte birisi size para göndereceği zaman doğrudan tanımladığınız bu bilgilerden birini kullanabiliyor. Yani eskiden olduğu gibi bol sıfırlı IBAN numaralarıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

7/24 EFT imkanı sunan bu sistemin üst limiti ilk 50 TL olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar tarafından FAST Sistemi yoğun bir ilgi gördü. Ayrıca vatandaşlar, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirdi.

Son olarak ödemelerin; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir. Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi sağlandı. Bu durum dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.”

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