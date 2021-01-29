Genel
FAST Sisteminde üst limit 1000 TL’ye yükseltildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi’nin işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltildi. 8 Ocak 2021 tarihiyle birlikte kullanıcılara sunulan FAST Sistemi büyük ilgi gördü.
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FAST sistemi sayesinde banka hesabınızla; telefon numaranızı, e-posta adresinizi veya T.C Kimlik Numaranızı eşleştiriyorsunuz. Bununla birlikte birisi size para göndereceği zaman doğrudan tanımladığınız bu bilgilerden birini kullanabiliyor. Yani eskiden olduğu gibi bol sıfırlı IBAN numaralarıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.
7/24 EFT imkanı sunan bu sistemin üst limiti ilk 50 TL olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar tarafından FAST Sistemi yoğun bir ilgi gördü. Ayrıca vatandaşlar, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirdi.
Son olarak ödemelerin; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir. Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi sağlandı. Bu durum dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.”
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Genel
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console’a uğradı!
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console platformuna uğradı. Böylelikle yeni nesil oyunu telefonuna ait yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Xiaomi Black Shark 4 Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor!
Oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Standart ve amiral gemisi akıllı telefonlara göre daha performanslı bir deneyim vadeden cihazların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu konuda yarışa dahil olan Xiaomi, yeni modeli Black Shark 4 için artık geri sayıma geçti. Bildiğiniz üzere akıllı telefon daha önce de AnTuTu‘ya uğramıştı. Bu platformdaki test sonucu ile beklentileri yükselten akıllı telefon şimdi Google Play Console‘a uğradı.
Google Play Console‘da cihazın listelenmesi çıkışının yaklaştığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Detaylı teknik özellikleri öğrenilemeyen akıllı telefon bizleri Snapdragon 888 işlemcisi ile karşılayacak. Bununla birlikte 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihaz için firma artık geri sayıma geçti. FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olacak cihaz, amiral gemisi akıllı telefonlara da göz dağı vermek istiyor. Xiaomi yeni oyuncu telefonu ile birlikte bu piyasanın da hakimi olmayı planlıyor. Daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon şarj konusunda da önemli işler yapmayı hedefliyor. 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Firmanın iddiasına göre Black Shark sadece 15 dakikada tam kapasiteye ulaşacak. Bakalım gittikçe kızışan oyuncu telefonu rekabetinde kimler öne çıkmayı başaracak bekleyip göreceğiz.
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Genel
Windows 10 yeni güncellemesi kullanışlı bir işlevi kaldırıyor
Microsoft, Insider programındaki kullanıcıları için yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınladı. Güncellemede işletim sisteminin ekran görüntüsü alma özelliğine, görev çubuğuna ve ekran klavyesine bazı yenilikler sunuluyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Windows 10X bu özelliği çalıntı cihazların sıfırlanmasını önleyecek
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Ancak güncellemeyle birlikte şirket geçici bir süreliğine ekran görüntülerini bir dosyaya kopyalayıp yapıştırma özelliğini etkisizleştirdi. Ekran görüntülerini kaydetmek için kullanıcılar bunun yerine Farklı Kaydet seçeneğini kullanmak durumundalar.
Bir blog paylaşımında görüldüğü üzere Microsoft; bu kullanışlı özelliğin Insiders kanalındaki üyelerin karşılaştığı belirsiz bir sorundan dolayı devre dışı bırakıldığını açıkladı. Aynı zamanda firma, sorunu çözdükten sonra özelliği tekrardan aktif hale getirmeyi umduklarını da not düştü.
Windows 10 güncellemesi şimdilik sadece erken erişim programı kapsamında geliyor. Dolayısıyla yeniliklerin stabil versiyonu çoğunluğa ulaşmadan önce özelliğin tekrardan aktifleştirilmesinin ihtimali oldukça yüksek. Yani normal kullanıcıların pek de üzülmelerini gerektiren bir durum şimdilik yok.
Microsoft son birkaç aydır Windows 10 kopyala yapıştır özelliğine yeni eklentiler getirmeye devam ediyor. Bu yenilikler ise genellikle ufak ama seri ve özelliği sıkça kullananların işine yarayabilecek eklentileri içeriyor. Her ne kadar kopyala yapıştır özelliği için gelen bu eklentiler dışarıdan önemsiz gibi dursa da; günümüz bilgisayar deneyimi içerisinde bu işlev önemli bir role sahip. Yeni gelen güncellemeler de Microsoft firmasının bu alanda ve genel anlamda bilgisayar deneyimi için ufak ufak da olsa ilerleme kaydetmeye çalıştığını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i Avrupa’ya aslında Narzo 20 olarak geliyor
Realme 7 serisi Avrupa bölgesinde üç telefondan oluşuyor. Bu telefonlar ise Realme 7, Realme 7 5G ve Realme 7 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise bugün açıklandığı üzere firma bu seriye bir telefon daha ekledi: Realme 7i.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Realme X7 ve X7 Pro bugün çıkıyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Realme 7i, Realme Narzo 20 akıllı telefonunun yeniden isimlendirilmişi olacak
Ancak Avrupa’ya gelecek olan Realme 7i akıllı telefonu; geçen sene Hindistan ve diğer bazı Asya bölgeleri için duyurulanla aynı cihaz değil. Cihazın Avrupa versiyonu yeniden isim verilen bir Narzo 20 olarak geliyor.
Dolayısıyla Realme 7i Avrupa versiyonu Helio G85 yonga setiyle ve 6.5inç ekranla gelecek. Cihazın pili ise 6000 mAh kapasiteli olup 18W şarj desteği verecek. Fotoğraf çekimi için de dörtlü bir kamera takımı sunacak olan telefon; Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI ile çalışacak. Hafıza desteğini 4GB RAM ile verecek olan cihaz, diğer yandan depolamada 64GB kapasiteye sahip. Fiyatta ise 159 Euro etiketini görebiliyoruz. Yine cihazın şu anda Realme firmasının Avrupa sitesinde Gümüş ve Mavi renkleriyle satışta olduğunu belirtelim.
Böylelikle daha önceden de Narzo 10 akıllı telefonunu bazı piyasalarda Realme 6i ismiyle satmış olan Realme firmasından benzer bir hamle daha gelmiş oluyor.
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