BİTES, Simülasyon Sektöründe Dünyada İlk 100’e Girdi!

Savunma sanayinin öncü şirketlerinden BİTES, dünyanın en büyük askeri simülasyon sektör etkinliğinden ödül ile döndü.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 2004 yılında açtığı ihaleler ile başlayıp, savunma sanayinin dev firmalarına hizmet ederek büyüyen BİTES büyük bir başarı kazandı. Almanya ve Ortadoğu’ya yaptığı ihracatlarla büyüyerek kendini kanıtlayan ve aynı zamanda Amerikan ve İtalyan firmalarla uzun vadeli işbirliklerini duyuran BİTES, Askeri Simülasyon sektörünün en saygın ve prestijli dergisi MS&T tarafından dünyada ilk 100 firmanın içerisinde finalist olarak belirledi. Ödülü, ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleşen dünyanın en büyük simülasyon fuarında, şirketin kurucusu Uğur Coşkun aldı.

Uğur Coşkun, ödülardından yaptığı açıklamada gelişen askeri teknolojiler ve kompleksleşen savaş ortamında dünyada uluslararası kabul gören listelerde olmanın özgüven verdiğini ve itibarı kuvvetlendirdiğini söyledi.

Coşkun sözlerine şöyle devam etti: “Savunma sanayinde dünyada ilk 100’e giren ASELSAN, TAI ve ROKETSAN, Simülasyon sektöründe HAVELSAN ile dünyada ilk 100’e girmiş olmamız, bu sektörde var olmamızı sağlayan devletimizin ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın bir başarısıdır. İmkan ve fırsat verildiğinde bir dünya oyuncusu olmak ve sıralamada yükselmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Büyümek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak için Globalleşmenin ve inovasyonun önemine inanıyoruz ve uyguluyoruz.”

HAVELSAN, ASELSAN, NUROL ve TAI ile yapmış olduğu stratejik işbirliği anlaşmalar ile yerini sağlamlaştıran BİTES, ilerleyen dönemde yüzünü yurtdışındaki uluslararası firmalar ile uzun vadeli anlaşma ve projelere çevirdi. Coşkun, “ Büyüyen ve gelişen bu pazarda söz sahibi olmamız ve ülke olarak kendi kendimize yetebilirliğimizi sağlanmak için uluslararası pazardan pay almak kritik önem taşıyor. Uluslararası simülasyon ve eğitim teknoloji pazarının yüzde 61’i ABD’de harcanıyor. Dolayısıyla bu değerli ödülü, dünyanın en büyük sektör etkinliğinde almamız, ödülü daha değerli kılıyor” diye konuştu.

Gelecek yıllarda, BİTES’in ekosistemindekşirketlerin potansiyellerini yurtdışına taşımaları için arayüz olacağını kaydeden Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savunma Sanayinde bir girişimci başarı öyküsü olarak emin adımlarla ilerleyen BİTES, dünyada yeni gelişen teknoloji trendlerini ve uygulamaları doğru gözlemleyerek, TUBİTAK ve SSM destekli öncü ARGE teknoloji yatırımları ile her zaman bir adım önde olmayı başarıyor. BİTES, son zamanlarda Türkiye’de adından sıklıkla söz edilen ASELSAN ile birlikte geliştirdiği tankların içinden dışarıyı görmeyi sağlayan “Zırh Ötesi Gözlük Projesi” ve yine zırhlı araçların içerisindeki mürettebatın belirli bir mesafeden bölgeyi kolaylıkla ve güvenli bir şekilde algılamasını sağlayan “Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Projeleri” ile savunma sanayii fuarlarında ilgi ile takip edilmektedir. Sektöründe gelecek vadeden şirketler arasında örnek olarak gösterilen BİTES, aynı zamanda sektöre girmek isteyen yenilikçi ve istekli firmalar için de yol gösterici ve yönlendirici vazife alıyor. Sektöründe gerçekleştirdiği simülasyon ve eğitim projelerini artırılmış gerçeklik ve yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojileri de entegre ederek kendinden söz ettirmeye devam ediyor. BİTES, savunma sanayinde büyüyen sektörün başarılı bir takım oyuncusu olarak hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.”