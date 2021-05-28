Bitcoin’e Japonya darbesi!

Haftanın son gününde Bitcoin fiyatı toparlanmaya çalışırken yeni bir darbe aldı. Bitcoin’e Japonya ‘dan da darbe geldi. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, kripto para birimlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. 40.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan Bitcoin fiyatı, gelen eleştirilerin ardından yeniden 35.000 dolar seviyesine kadar indi.

Mayıs ayının ortalarında başlayan kripto para piyasasındaki sert düşüş, Bitcoin fiyatında da muazzam derecede düşüş yaşanmasına neden oldu. Devletlerin Bitcoin hakkında ardı ardına yapmaya başladığı olumsuz açıklamalardan dolayı bir türlü toparlanamayan lider kripto para fiyatı şimdi de Japonya’dan gelen bir haber ile yeniden düştü.

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Japonya resmi makamları tarafından yapılan olumsuz açıklamalar Bitcoin fiyatında tekrar bir düşüşe neden oldu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, kripto para piyasasının çok riskli ve spekülasyonlara çok açık bir piyasa olduğunu ve bu piyasanın güvenilir olmadığını söyledi:

“Kripto para ticaretinin büyük bir kısmı spekülatiftir. Aynı zamanda dalgalanmalar olağanüstü derecede yüksek. Bu yüzden yatırımcılar için güvenilir bir liman olma yolundan çok uzakta.”

Merkez Bankaları Bitcoin’e sert tepkiler veriyor

Kripto para piyasasının içerisinde bulunduğu sert düzeltme ortamı, devletlerin bu piyasaya yönelik olumsuz bakış açılarının kuvvetlenmesine olanak sağlıyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda kripto para birimlerinin spekülatif varlıklar olduklarını ve düzenleme kapsamına alınması gerektiklerini ifade etmişti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, kripto para birimlerinin gerçek bir yatırım aracı olmadıklarını söylemişti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kripto para yatırımı yapmayı düşünen kişilerin, bu alanda para kaybedeceklerinin farkında olmaları gerektiğini söylemişti.

Stablecoin vurgusu

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, yaptığı açıklamada Tether (USDT) gibi stablecoinlere de değindi. Kuroda, bu varlıkları diğer kripto para birimlerinden farklı gördüğünü belirtti. Stablecoinlerin sağladıkları faydalardan bahseden Haruhiko Kuroda, bu dijital birimlerin yasal çerçevelerinin çizilmesinin ve tanımlanabilir bir hale gelmelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Merkez bankalarının Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik eleştirilerinin yanısıra dev finans kuruluşları ve ünlü milyarderler kripto para yatırımlarına devam ediyor. Milyarder iş insanı Ray Dalio bu hafta elinde bir miktar Bitcoin olduğunu açıkladı.