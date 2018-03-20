Bitcoin ve kripto para gündemi | G20 zirvesi, Twitter yasağı ve dahası!

Bitcoin ve kripto para gündemi | G20 zirvesi, Twitter yasağı ve dahası!

20 Mart, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Bundan böyle kripto para uzmanı Onur Gözüpek, kripto para dünyasında çıkan haberleri değerlendirecek. İlk bölümde kripto paraların konuşulacağı G20 zirvesi, Twitter’ın reklam yasağı ve TCcoin gibi başlıkları konuştuk.

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