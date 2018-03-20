Ana sayfaVİDEO Bitcoin ve kripto para gündemi | G20 zirvesi, Twitter yasağı ve dahası! 20 Mart, 2018 Kerem Enginar VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Bundan böyle kripto para uzmanı Onur Gözüpek, kripto para dünyasında çıkan haberleri değerlendirecek. İlk bölümde kripto paraların konuşulacağı G20 zirvesi, Twitter’ın reklam yasağı ve TCcoin gibi başlıkları konuştuk. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
Cevap Yazın: