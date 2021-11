Bitcoin Taproot Yükseltmesi Geliyor! Akıllı Sözleşmelerin Kilidi Açılacak Mı?

Yaklaşık 3 gün içinde Bitcoin’in Taproot yükseltmesi yayına girecek. Taproot, 2017’deki Ayrılmış Tanık (SegWit) iyileştirmesinden bu yana Bitcoin ağında tartışmasız en çok beklenen ve hayati yükseltme.

Taproot yükseltmesi üç Bitcoin İyileştirme Önerisinden (BIP) oluşuyor: Tapscript, Schnorr Signatures ve Taproot. Toplu olarak, Bitcoin ile işlem yapmanın daha özel ve verimli yollarını birleştirmeyi amaçlayan Taproot yükseltmesi olarak adlandırılmaktalar.

Taproot yükseltmesinin üç BIP’den oluştuğu göz önüne alındığında, birden fazla imzayı tek bir imza çıktısında toplayarak daha fazla yerden tasarruf sağlayan ve özel hale geleceği için akıllı sözleşmeleri Bitcoin ağına dahil etmeyi amaçlamaktadır. BTC ağı halka açık bir defterdir çünkü herkes zincir üzerindeki işlemleri görebilir. Bu nedenle, özel değildir ve Taproot geliştirmesi, entegre bir gizlilik çözümü sunmayı hedefliyor.

Akıllı sözleşme yetenekleri Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) gibi blok zincirlerine patlama yaratan faktörlerden bazılarıdır, çünkü bunlara merkezi olmayan finans (DeFi) ve eşsiz token (NFT) gibi yükselen sektörlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Taproot yükselmesi, Lightning Network’ün kanallarını normal BTC işlemlerine benzeterek gizliliğini de artıracak.

Bitcoin madencilik şirketi Blockware Solution’a göre:

Since the Chinese miner migration summer, we've seen hash rate (orange) come back online aggressively.

With this, Bitcoin has undergone 8 consecutive positive difficulty adjustments.

We remain bullish on the growth and decentralization of Bitcoin hash rate around the world. pic.twitter.com/1LtPrcnMpQ

— Blockware Solutions (@BlockwareTeam) November 7, 2021