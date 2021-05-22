Bitcoin pizza günü kutlu olsun! Bugünün anlamı ne?

Kripto para piyasası her yıl 22 Mayıs’ı Bitcoin pizza günü olarak kutluyor. Sebebi ise Bitcoin’in ilk kez 22 Mayıs 2010 tarihinde, geleneksel bir para birimi gibi alışverişte kullanılmış olması.

22 Mayıs 2010 tarihinde, bir yazılım programcısı olan Laszlo Hanyecz kendisini iki pizza alıp getirecek herkese 10.000 BTC ödemeyi önerdi. Ayrıca kabul eden kişi dilerse pizzayı kendi de yapıp getirebilirdi. Programcı için asıl mesele, BTC transferini gerçekleştirmek ve kripto parayı bir takas işleminde kullanmaktı. Şu anki değeri 3,1 milyar Türk lirasına eşit olan 10.000 BTC, o günün parası ile yaklaşık olarak 40 dolar civarındaydı.

Hanyecz’in Bitcoin forumunda paylaştığı bu öneri, forumdaki “Jercos” takma adlı biri tarafından kabul edildi ve o gün 10.000 BTC karşılığında iki adet pizza satın alınmış oldu. Bu işlem, Bitcoin tarihinde belgelenmiş ilk satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti. Blokchain teknolojisinin en önemli özelliği olan şeffaflık özelliği sayesinde, bugünden tam 11 yıl önce gerçekleşmiş olan işlemi buraya tıklayarak da görebilirsiniz.

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10.000 BTC karşılığında iki adet pizza satın almış olan Laszlo Hanyecz, işlemden sonraki zamanlarda kendisine yöneltilen bir soruya şöyle karşılık verdi:

“Yaptığım işlemden pişman değilim. Bu Bitcoin ve kripto paraya olan bakışı değiştirdi. O zamana kadar Bitcoin’in bir değeri de yoktu. Bu yüzden pizza karşılığında BTC’yi takas etme fikri havalıydı.”

Laszlo, 2018 yılında da benzer bir şekilde Bitcoin ile Lightning Network üzerinden ilk pizza satın alan kişi. Lightning Network, transferlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış bir ağ. Bu kez de 1 adet pizzaya 0.00649 BTC ödedi.

Bitcoin pizza günü kutlamaları

22 Mayıs kripto piyasası tarafından Bitcoin pizza günü olarak biliniyor. Ancak bu bilinirlik her zaman bu seviyede olmadı. Özellikle 2014 yılından sonra yavaşça artan kripto ilgisi ile kutlamalar da çoğunluğu kapsamaya başladı.

Yine kripto para piyasasının oldukça yakından tanıdığı isim Anthony Pompliano, ABD’deki on büyük şehirde “Bitcoin Pizza” adında bir proje başlattı. On şehirde servise başlayacak olan restoranın ilk pizzaları Bitcoin pizza gününe özel olarak bugün teslim edilecek. 10.000 adet pizza satılması bekleniyor. Ancak ödemeler BTC değil dolar ile yapılacak. Elde edilen kârlar ise Bitcoin geliştiricilerine gönderilecek.