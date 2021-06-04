Bitcoin madenci gelirlerinde düşüş var!

Mayıs ayının ortasında Bitcoin önderliğinde başlayan kripto para piyasası düşüşü, kripto paraların toplam piyasa değerini 2,5 trilyon dolardan 1,2 trilyon dolara düşürdü. Buna paralel olarak da Bitcoin madenci gelirlerinde de %15’e yakın bir düşüş gözlemlendi.

Mayıs ayının ortasından itibaren kripto para piyasası zorlu günler geçirmeye başladı. Kripto para piyasası sert şekilde düşerken, bu düşüş Bitcoin madenci gelirlerine de yansıdı. BTC PEERS verileri, Bitcoin madencilerinin mayıs ayında en az 1,45 milyar dolar kazandığını ortaya koydu. 1,45 milyar dolarlık değer, nisan ayının 1,7 milyar dolarlık kazancının yaklaşık olarak %15 daha altında.

Bitcoin’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.000 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra yaşadığı %50’nin üzerinde fiyat düşüşü düşünüldüğü zaman madencilik gelirlerinin yaşadığı düşüş aslında sürpriz değil. Bitcoin madencilik gelirlerinin son üç aylık seyrinde günlük en yüksek değerin 15 Nisan günü 77 milyon dolarda gerçekleştiği gözleniyor. En düşük değer ise 29 Mayıs günü 26 milyon dolar ile gerçekleşti.

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Geçmiş zamanlara bakıldığında da yatırımcıların kripto varlıklarını ayı piyasasında panik ve korku havası hakim olduğu zaman sattıkları görülür. Zincir içi veri sağlayıcıları, özellikle kısa vadeli yatırımcıların Çin’den gelen kripto paralara ve madenciliğine yönelik sert ifadeler ve yasaklamaların ardından Bitcoin varlıklarını zarar ederek sattıklarını gösteriyor.

Bitcoin fiyatının düşmesi, Bitcoin ticaretinin de azalmasına ve buna paralel olarak da Bitcoin madenciliği kazançlarının düşmesine yol açıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı yazı sırasında 36.776 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatlik süreçte %5’e yakın bir değer kaybı yaşayan BTC, Elon Musk’ın paylaşmış olduğu bir gönderi nedeniyle yükselmeye çalıştığı sırada yeni bir darbe yedi. Elon Musk’ın sahip olduğu Bitcoinleri sattığını düşündüren gönderi, Bitcoin fiyatında düşüşe neden oldu.