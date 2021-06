Yine Elon Musk, yine Bitcoin düşüşü!

Elon Musk Bitcoin fiyatında yine sarsıcı bir erki yarattı. Lider kripto para birimi Bitcoin 40.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, Elon Musk’ın paylaşmış olduğu bir Twitter gönderisi Bitcoin fiyatında düşüşe neden oldu. Musk’ın paylaştığı gönderide Bitcoinlerini sattığı sinyali piyasayı yerinden oynattı. Yatırımcılar yine büyük tepki gösterirken, Twitter’da #StopElon etiketi gündem oldu.

Elon Musk kısa bir süredir kripto piyasasına yönelik bir paylaşımda bulunmuyordu. Tesla’nın Bitcoin ödemeleri almasının durdurulduğu açıklamasının ardından çöküşe geçen Bitcoin fiyatı, kendini toparlamaya çalıştığı sırada şimdi yeni bir gündem ile tekrar düşüşe geçti. Tesla ve SpaceX CEO’sunun Twitter’dan paylaşmış olduğu bir gönderiden Bitcoinlerini satmış olduğu imasını çıkaran takipçiler, BTC fiyatını hızla düşürmeye başladılar.

Elon Musk bir çiftin ayrılıklarını tartıştığı ve başkasını buldum ifadesinin yer aldığı capsi #Bitcoin etiketi koyarak kırık kalp emojsi ile birlikte paylaştı. Bu paylaşım, Musk’ın Bitcoin ile arasının açılmış olduğunu ve Bitcoin ile arasındaki ilişkiyi bitirdiği şeklinde yorumlandı. Bitcoin’lerini sattığı düşünülen Elon Musk’ın ardından piyasada yeniden kırmızı renk hakimiyeti arttı.

Hatırlanacağı üzere Elon Musk, Bitcoin’in tükettiği enerji miktarından duyduğu endişeden ötürü Tesla’nın Bitcoin ile ödeme almasının sona erdirildiğini açıklamıştı. Bunun ardından çöküşe giren kripto para piyasası ile piyasadan 1 trilyon dolara yakın bir çıkış gerçekleşti. Elon Musk Tesla’nın elindeki Bitcoin varlıklarını tutmaya devam edeceğini açıklayıp, ortalığı bir miktar yatıştırmaya çalışmış olsa da hemen ardından gelen Çin yasakları da değer kayıplarının hızla sürmesine neden oldu.

Paylaştığı gönderide dikkat çeken “başkasını buldum” ayrıntısı, akıllara Musk’ın yepyeni bir kripto para ile gündeme gelebileceği düşüncelerini getirdi. Bazı yorumcular bunun Dogecoin olduğunu düşünüyor. Musk birkaç gün önce yine Twitter üzerinden Dogecoin temalı bir paylaşım yapmış, bu paylaşım da Coinbase’in DOGE’u listelemesinin hemen ardından gelmişti. Bununla birlikte DOGE fiyatı %40’a yakın bir artış yaşamıştı.

Kripto para piyasasına atmış olduğu tek bir tweet ile yıkıcı etkiler yaşatabilen Elon Musk’a olan tepkiler oldukça fazla. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarını saniyeler içerisinde milyon dolarlık değerde değiştiren Elon Musk, SEC’in de radarına girmişti. Yeni yaşanan bu durum ile Stop Elon etiketi de gündeme girmiş durumda.

Kripto para piyasasında oldukça tanınan bir isim olan Michaël van de Poppe, Musk’ın paylaşımları ile ilgili şunları söyledi:

It's sad to state that he has so much impact on this market of #Bitcoin .

Price is at a crucial point -> Elon Musk tweets again -> price moves down immediately.

Regardless, retail is also too focused on what Elon Musk is doing.

Way too much.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 4, 2021