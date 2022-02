Bitcoin Fiyatında Yükseliş Sinyalleri! Analistler Ne Diyor?

Bitcoin fiyat artışına devam etmeye hazır görünüyor. Haftalık Göreceli Güç Endeksi de (RSI) bu yükseliş görünümünü destekliyor. 47.16 olan metrik, gelen bir fiyat rallisine işaret ediyor olabilir.

Kripto para piyasası tarafından yakından tanınan bir analist olan PlanB, attığı bir tweette Bitcoin fiyatının yükselen grafiğine dikkat çekti ve verilerin Bitcoin için inanılmaz derecede yükseliş ifade ettiği söyledi:

RSI, finansal piyasaların momentumunu görselleştirmek için kullanılan bir ölçümdür. Fiyat hareketlerinin yönünü, hızını ve büyüklüğünü ölçmek için kullanılır. Yakın tarihli bir işlem döneminin kapanış fiyatlarına dayalı olarak bir hisse senedi veya piyasanın mevcut ve tarihsel gücünü veya zayıflığını gösterir.

Geleneksel piyasalarda, bir varlığın şu anda aşırı satıldığını ve bir fiyat artışına hazır olduğunu belirtmek için 30’luk bir RSI gereklidir. Bununla birlikte, Bitcoin stoktan akışa (S2F) model yaratıcısı, Bitcoin’in RSI’sının aşırı satım bölgesine 45 değerinden girdiğini savunuyor. Bunun nedeni, bir varlık olarak Bitcoin’in sürekli bir yükseliş eğilimine sahip olmasıdır. Boğa RSI verileri, Plan B’nin hem S2F hem de logaritmik regresyon modellerinin Bitcoin fiyatının 2023’te 100.000 dolara ulaştığına işaret ettiğini belirtmesinden sonra geliyor.

Both S2F and logarithmic regression point to $100K in 2023. pic.twitter.com/NHqoRpEmUl

— PlanB (@100trillionUSD) February 14, 2022