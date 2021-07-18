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Kripto Para

Grayscale GBTC kilit açılışı nedir? Yarın ne olacak?

Uzun zamandır 18-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan GBTC kilit açılışı olayı kripto para piyasası tarafından heyecanla bekleniyor. Kripto para piyasası yatırımcılarının yakından takip ettiği Grayscale GBTC kilit açılışı nedir ve neden önemlidir?

GBTC kilit açılışı

Grayscale GBTC kilit açılışı nedir?

GBTC, Bitcoin fiyatı için önemli olduğu düşünülen ve Grayscale tarafından kurumsal yatırımcılar için sunulmuş bir vadeli yatırım sistemidir. Bu sistem ile yatırımcılar 6 ay süreler ile kilitlenmiş ve süre boyunca bozdurulamayan GBTC satın alabilmekte. Bitcoin ETF yerine GBTC,  kurumsal yatırımcılar için sunulmuş olan bir nevi hisse sistemi. Sistem çerçevesinde 1.000 adet GBTC 0,94 BTC’e denk geliyor.

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Yarın açılmaya başlayacak olan 4.254.000 GBTC yaklaşık olarak 40.000 Bitcoin’e denk geliyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta Bitcoin’in GBTCler kilitlenmeden önceki değeri. Örneğin bundan 6 ay önce ortalama 47.000 dolar seviyesinden alınmış olan BTC’ler yarın açılmaya başlayacak fakat bu noktada büyük bir zarar söz konusu. GBTC hisselerini satmak isteyen yatırımcılar hisselerini 26,20 dolardan satmak zorunda kalacak.  6 ay önceye kıyasla %48’lik bir zarar söz konusu.

Ortaya çıkan bu zarardan dolayı yarın kripto para piyasası için bir tehdit söz konusu olabilir. Kurumsal yatırımcıların Grayscale GBTC yatırımları zarar durumda ve bundan dolayı yatırımcıların kilidi açılan GBTC’ler ile yapacakları endişe uyandırıyor. Yatırımcılar toplu şekilde GBTC satışı gerçekleştirirse lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 20.000 dolar seviyelerine kadar düşüş görebilir.

Başka bir senaryo olarak da Bitcoin’in ani bir şekilde 40.000 dolar seviyesine çıkması muhtemel. GBTC kilit açılışı ile beraber yaşanacakları hep beraber göreceğiz.

 

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Kripto Para

Coinbase CEO’su Dogecoin kurucusunun iddialarına yanıt verdi!

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Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere, Dogecoin kurucusu Jackson Palmer kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söylemiş, kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu ve kripto paraların zengin insanların vergilerden kaçmak için ortaya çıktığını iddia etmişti. Palmer’ın bu ifadelerine Coinbase CEO’su yanıt verdi.

Coinbase Dogecoin

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta kripto para birimlerinin -özellikle BTC gibilerinin- sağladıkları faydaları belirterek, kripto para birimlerinin daha fazla özgürlük isteyen insanlar için alternatif sağladığını söyledi. Armstrong kripto paraları hükümet çözümlerinin verimsiz veya yetersiz çözüm içerdiğine inananlar için “çok ihtiyaç duyulan yaşam alanı” şeklinde tanımladı.

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Coinbase CEO’su, geleneksel finansal araçların aksine BTC ve diğer kripto para birimlerinin herhangi bir otorite düzenlemesi olmaksızın başlangıç yatırımı yapmak isteyenlere bir fırsat sunduğunu söyledi:

“Bitcoin’in bu kadar çok kişiyi zengin etmesinin bir nedeni de bu… Menkul kıymet değil. Bu yüzden hemen herkes erken dönemde yatırım yapabilirdi.”

Armstrong, her şeyin kişinin bakış açısı ile ilgili olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Her şey sizin bakış açınıza bağlı…eğer hükümetin insanların sorunlarına çözüm olması gerektiğine inanıyorsanız, o zaman ‘kontrolleri’ olan fiat sisteminin size sunacağı çok şey var.”

Armstrong’a göre kripto paralar herkes için birikim olanağı ve fırsat eşitliği sağlıyor. İnsanlar binlerce kripto para birimi içerisinden kendilerine göre en uygun olanını seçebiliyor.

“Kripto para, servet eşitsizliğini çözmek ya da herkes için aynı sonucu ortaya çıkarmaya çalışmıyor”

Brian Armstrong’un tweet dizisi:

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Kripto Para

Ethereum kurucu ortağı: “İnanılmaz bir yükseliş bekliyoruz”

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Lider kripto para birimi Bitcoin’den sonra en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 4.300 dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırmıştı. Ardından mayıs ortasında başlayan kripto piyasası çöküşünden nasibini alarak 2.000 doların da altına inmişti. Yatırımcılarını büyük zararlara sokan ETH, ağındaki önemli güncellemeler ile bu durumu tersine çevirebilir. Ethereum kurucu ortağı da tam olarak böyle düşünüyor.

Ethereum

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un fiyatı yazı sırasında 1.913 dolardan işlem görüyor. Bu, 4.300 dolar seviyesindeki rekorundan oldukça uzak bir seviye. Ancak Ethereum ağında gerçekleşecek büyük güncelleme ile fiyatın yeniden şahlanacağına olan beklenti oldukça yüksek.

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Ethereum kurucu ortağı olan ve ardından ConsenSys’i hayata geçiren Joseph Lubin, Londra hard forku ile beraber Ethereum’un değerinin önümüzdeki süreçte inanılmaz bir şekilde yükseleceğini düşündüğünü söylüyor.

Heyecanla beklenen Londra hard forkunun başlatılması için beklenen tarih 4 Ağustos. Şu anda neredeyse tüm ETH camiasının bu güncellemeyi bekliyor olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Heyecanla beklenen Londra hard forku ile beraber ETH değerinin ciddi şekilde artacağını düşünen Joseph Lubin, bir röportajda şunları kaydetti:

“Ether’e yönelik ilgi inanılmaz bir artış yaşıyor ve işlemlerde yaşanan bu artış, fiyatı da etkileyebilir. Bu ilgi, işlem yapmaktan tutun, yeni uygulamalar geliştirmeye kadar görülmekte. Yeni hard fork (Londra hard forku) ile birlikte toplam arz azalacak ve ETH’un değerinde bu talep ile beraber inanılmaz bir yükseliş yaşanmasını bekliyoruz.”

4 Ağustos tarihi Ethereum için oldukça kritik. Yaşanacak gelişmeleri hep beraber göreceğiz.

 

 

*Yatırım tavsiyesi içermez.

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Kripto Para

El Salvador stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor!

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Lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkede yasal hale getirerek bir ilki başlatan ülke El Salvador, gelen yeni bilgilere göre yerel bir stablecoin projesi başlatmayı planlıyor.

El Salvador stablecoin

El Salvador, son dönemlerde aldığı kararlar ile özellikle kripto para dünyasında gündemden düşmeyen bir ülke. Bir Latin Amerika gazetesi olan El Faro tarafından bildirilen yeni haberler ile ülke yine gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Bildirilenlere göre El Salvador, ülke içerisindeki yerel hizmetlerde kullanılmak üzere kendi stablecoinini başlatmayı hedefliyor.

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Habere göre El Salvador bu yılın sonunda  Colón-Dollar adlı stablecoini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. El Salvador Başkanı Nayip Bukele’nin kardeşleri  Ibrajim ve Yusef Bukele, cuma günü 2 saatten fazla süren bir sanal toplantıya Nayip Bukle’nin sözcüsü olarak katıldılar. Bukele kardeşler, toplantıda Colón-Dollar isimli stablecoinden bahsettiler.

Bukele kardeşler, planlanan stablecoinin El Salvador Merkez Bankası tarafınca üretileceğini ve ABD doları rezervine destekli olacağını ifade etti. Ayrıca Colón-Dollar’ın, ülkenin dijital cüzdanı olan Chivo ile bağlantılı olacağı da belirtildi. İbrajim Bukele, bu amaç için daha önce haziran ayının başında uzmanlar ile toplandıklarını ve çıkarılması planlanan stablecoini desteklemek için bir dolar rezervi oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

Bilindiği gibi El Salvador, BTC’i ilk kez ülke içerisindeki diğer para birimleri ile aynı statüde kabul eden ilk ülke oldu. Ülkenin bu hamlesi, El Salvador vatandaşları ve çeşitli yetkili kurum tarafından hala tartışılıyor.

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