Grayscale GBTC kilit açılışı nedir? Yarın ne olacak?

Uzun zamandır 18-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan GBTC kilit açılışı olayı kripto para piyasası tarafından heyecanla bekleniyor. Kripto para piyasası yatırımcılarının yakından takip ettiği Grayscale GBTC kilit açılışı nedir ve neden önemlidir?

Grayscale GBTC kilit açılışı nedir?

GBTC, Bitcoin fiyatı için önemli olduğu düşünülen ve Grayscale tarafından kurumsal yatırımcılar için sunulmuş bir vadeli yatırım sistemidir. Bu sistem ile yatırımcılar 6 ay süreler ile kilitlenmiş ve süre boyunca bozdurulamayan GBTC satın alabilmekte. Bitcoin ETF yerine GBTC, kurumsal yatırımcılar için sunulmuş olan bir nevi hisse sistemi. Sistem çerçevesinde 1.000 adet GBTC 0,94 BTC’e denk geliyor.

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Yarın açılmaya başlayacak olan 4.254.000 GBTC yaklaşık olarak 40.000 Bitcoin’e denk geliyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta Bitcoin’in GBTCler kilitlenmeden önceki değeri. Örneğin bundan 6 ay önce ortalama 47.000 dolar seviyesinden alınmış olan BTC’ler yarın açılmaya başlayacak fakat bu noktada büyük bir zarar söz konusu. GBTC hisselerini satmak isteyen yatırımcılar hisselerini 26,20 dolardan satmak zorunda kalacak. 6 ay önceye kıyasla %48’lik bir zarar söz konusu.

Ortaya çıkan bu zarardan dolayı yarın kripto para piyasası için bir tehdit söz konusu olabilir. Kurumsal yatırımcıların Grayscale GBTC yatırımları zarar durumda ve bundan dolayı yatırımcıların kilidi açılan GBTC’ler ile yapacakları endişe uyandırıyor. Yatırımcılar toplu şekilde GBTC satışı gerçekleştirirse lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 20.000 dolar seviyelerine kadar düşüş görebilir.

Başka bir senaryo olarak da Bitcoin’in ani bir şekilde 40.000 dolar seviyesine çıkması muhtemel. GBTC kilit açılışı ile beraber yaşanacakları hep beraber göreceğiz.