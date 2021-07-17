Ethereum kurucu ortağı: “İnanılmaz bir yükseliş bekliyoruz”

Lider kripto para birimi Bitcoin’den sonra en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 4.300 dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırmıştı. Ardından mayıs ortasında başlayan kripto piyasası çöküşünden nasibini alarak 2.000 doların da altına inmişti. Yatırımcılarını büyük zararlara sokan ETH, ağındaki önemli güncellemeler ile bu durumu tersine çevirebilir. Ethereum kurucu ortağı da tam olarak böyle düşünüyor.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un fiyatı yazı sırasında 1.913 dolardan işlem görüyor. Bu, 4.300 dolar seviyesindeki rekorundan oldukça uzak bir seviye. Ancak Ethereum ağında gerçekleşecek büyük güncelleme ile fiyatın yeniden şahlanacağına olan beklenti oldukça yüksek.

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Ethereum kurucu ortağı olan ve ardından ConsenSys’i hayata geçiren Joseph Lubin, Londra hard forku ile beraber Ethereum’un değerinin önümüzdeki süreçte inanılmaz bir şekilde yükseleceğini düşündüğünü söylüyor.

Heyecanla beklenen Londra hard forkunun başlatılması için beklenen tarih 4 Ağustos. Şu anda neredeyse tüm ETH camiasının bu güncellemeyi bekliyor olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Heyecanla beklenen Londra hard forku ile beraber ETH değerinin ciddi şekilde artacağını düşünen Joseph Lubin, bir röportajda şunları kaydetti:

“Ether’e yönelik ilgi inanılmaz bir artış yaşıyor ve işlemlerde yaşanan bu artış, fiyatı da etkileyebilir. Bu ilgi, işlem yapmaktan tutun, yeni uygulamalar geliştirmeye kadar görülmekte. Yeni hard fork (Londra hard forku) ile birlikte toplam arz azalacak ve ETH’un değerinde bu talep ile beraber inanılmaz bir yükseliş yaşanmasını bekliyoruz.”

4 Ağustos tarihi Ethereum için oldukça kritik. Yaşanacak gelişmeleri hep beraber göreceğiz.

*Yatırım tavsiyesi içermez.