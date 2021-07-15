Ünlü CEO: “Bitcoin hiçbir zaman para birimi olmayacak”

İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in hiçbir zaman bir para birimi olamayacağını söyledi. Önemli bir Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy, Bitcoin’in kurumsal taraftaki büyük bir destekçisi.

Kripto para piyasası özellikle 2020 yılı itibariyle hızlı bir benimsenme ve yükselme trendine girmişken, Bitcoin’in yaşadığı muazzam boğa koşusu da kripto paraya olan ilgiyi ve yatırımı artırdı. Bireysel yatırımcıların yanında artık kurumsal taraftan önemli isimler de bu piyasaya dahil olmaya başladılar. Bu önemli isimlerden biri MicroStrategy. İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy ve CEO’su Michael Saylor Bitcoin’e olan büyük desteği ve ilgisi ile piyasada bilinen isimlerden.

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Michael Saylor, büyük bir BTC destekçisi ancak Bitcoin’in asla bir para birimi olarak konumlanamayacağını düşünüyor. Bir podcast sunucusu olan Scott Melker ile yaptığı röportaj sırasında Bitcoin’in bir para birimi olmayacağını ve zaten olmaması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Saylor şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin’in ABD’de hiçbir zaman bir para birimi olarak kullanılmayacağını düşünüyorum. Bitcoin’in bir mülk olarak ele alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı bina, külçe altın veya hisse senedi sahibi olmak gibi. Bitcoin bir mülk.”

İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin ilk BTC yatırımı Ağustos 2020 tarihinde oldu ve o tarihten beri belirli periyotlar ile BTC satın almaya devam ediyor. Hatta şirket, YK üyelerine kâr payı ödemelerini de BTC ile yapıyor.