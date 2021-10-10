Bitcoin Karşılığında Tesla Almak Yeniden Mümkün!

Elektrikli otomobil devi Tesla geçtiğimiz aylarda lider kripto para birimi Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklamış ve BTC fiyatını yükseltmişti. BTC ile satışları resmi internet sitesine de entegre etmiş olan Tesla, bu kararından kısa bir süre sonra Bitcoin’in tükettiği enerji miktarının doğaya zararını gerekçe göstererek kararından dönmüş ve lider kripto para biriminin fiyatı ciddi kayıplar yaşamıştı. Gelen son haberlere göre ise Bitcoin karşılığında Tesla otomobil satın almak yeniden mümkün olacak.

Tesla, enerji tüketimini gerekçe göstererek elektrikli araçları için Bitcoin ödemesini askıya almış olsa da, lüks otomobiller için çevrimiçi pazar yeri olan Car For Coin, müşterilere bir kez daha bu fırsatı verdi.

Yakın tarihli bir basın açıklamasına göre Tesla, Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari ve daha fazlası gibi üst düzey araçları listeleyen müzayede sitesi, müşterilerin bazı spor arabalarısatın almak için ABD doları veya eşdeğeri Bitcoin ile ödeme yapmalarına olanak sunacak.

Şu anda en pahalısı 110.000 dolar veya 2.02 BTC’ye (bugünkü fiyatlarla hesaplanmıştır) denk olan araç bir Porsche 911 GT3′tür. Tesla’dan bahsetmişken de, markadan 35.000 dolar veya 0.64 BTC’ye bir Model S satın alınabilir.

Car For Coin’in Kurucusu Tom Hegedosh, insanların yeni teklifte kripto ödemelerini nasıl kullanabileceğini ayrıntılı olarak açıkladı:

“Bir müzayede sırasında, teklif verenler ve satıcılar kriptonun değişken değerleri hakkında endişelenmek zorunda değiller. Fiat para biriminin değerinin bilindiği için tüm teklifler ve açık artırma fiyatları USD cinsinden listelenmiştir. Alıcılar, müzayedeyi kazandıktan sonra Tesla ve diğer araçlar için kripto veya geleneksel para birimi ile ödeme yapmayı seçebilirler. Satıcı kriptoyu kabul etmezse, onu dönüştüreceğiz. Problem değil.”

Kripto para birimleri ile ödeme kabul edecek olan marka yalnızca Car For Coin değil. Kripto para kabulünü etkinleştiren bir diğer firma ise PacSun. Moda ve perakende alanındaki büyük marka, önde gelen blockchain ödeme sağlayıcısı BitPay’i kullanarak bitcoin ve diğer kripto para birimlerini iş sürecine dahil etti. Bunlar Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) ve 5 USD ile sabitlenmiş stablecoin (GUSD, USDC, USDP, DAI ve BUSD). PacSun Başkanı Brieane Olson şunları söyledi: