Bitcoin Başarılı Olursa Düzenleyiciler Lider Kripto Parayı Bitirebilir Mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta düşüşler yaşayıp bu haftaya kötü de başlasa, bugünü güzel başlattığı söylenebilir. 48 bin dolar seviyesini tekrar geçen BTC, yazı sırasında 48.056 dolardan işlem görüyor. 64 bin dolarlık zirvesinden hala uzakta olan Bitcoin, yükselişini sürdürüp başarısını katlarsa düzenleyiciler ve hükümetler tarafından bitirilebilir mi? Ünlü hedge fonu patronu Ray Dalio Bitcoin başarılı olursa düzenleyicilerin onu bitirmeye çalışacağını söylüyor.

İlginizi Çekebilir: Avustralya Merkez Bankası, CBDC Araştırma Ekibi İçin Bir İş İlanı Yayınladı

Milyarder Ray Dalio, Bitcoin başarılı olursa, küresel düzenleyicilerin ve hükümetlerin nihayetinde onu öldürmeye çalışacağına inanıyor. Ray Dalio, lider kripto para biriminin ana akım benimsenmesi devam ederse ve varlık başarılı olursa, düzenleyiciler ve hükümetlerin kripto paranın ilerlemesini öldüreceğini söyledi. Aynı zamanda, Çin ve Hindistan gibi çoğu büyük ülkenin bunu yapmaya çalıştığını ifade ediyor.

"If it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it," says @RayDalio on the impact of regulation on #crypto #bitcoin pic.twitter.com/q0engjLTy7 — Squawk Box (@SquawkCNBC) September 15, 2021

CNBC’de konuşan 72 yaşındaki milyarder, portföyünün belirli bir miktarını Bitcoin’e tahsis ettiğini bir kez daha itiraf etti. BTC satın almasına rağmen, düzenleyiciler ve hükümetler nedeniyle gelecekteki başarısından hala şüphe duyuyor. Bitcoin’in potansiyeli hakkında konuşurken, “Bence günün sonunda eğer gerçekten başarılı olursa, onu öldürecekler ve onu öldürmeye çalışacaklar” ifadelerini kullanıyor. Bu tür yetkililerin “onu öldürmenin yolları olduğu” için eninde sonunda galip geleceğini de sözlerine ekliyor.

El Salvador’un Bitcoin’i ülkede yasal hale getirerek bir ilki gerçekleştirmesine de değinen Dalio, bu tarihi olayın bile Bitcoin’in durumunu doğrulamak için yeterli olmadığını söylüyor. Dalio ayrıca Bitcoin’in gerçek bir değeri olmadığını da öne sürüyor:

“Kripto varlıkları veya diyelim ki Bitcoin’i tarihsel perspektife koyarsanız… tarihsel perspektifte gerçek değeri olmayan pek çok şey vardı.”

Milyarder ayrıca, Çin ve Hindistan’ın Bitcoin’den kurtulmaya çalıştığına işaret ederek El Salvador’un ses getiren Bitcoin hamlesini de küçümsedi.