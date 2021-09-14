Bitocin ve diğer kripto para birimlerine karşı oldukça sert tutumlar içerisinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda madencilerin ülkedeki faaliyetlerini yasaklayarak kripto para piyasasında bir çöküşün fitilini ateşleyen Çin’den kripto para madenciliğine yönelik yeni hamleler geliyor. Çin’in Hebei Eyaleti, ülkenin kripto para madenciliği ve ticaret durumunu düzenlemek için Çin Halk Bankası ile güçlerini birleştiriyor.

Çin’in Hebei Eyaleti, otoriter devlette yerel olarak yayılan kripto para baskısının izine katıldı. Hebei Eyaleti yetkilileri, ekim ayından itibaren kripto para madenciliği ve ticaretini soruşturmaya ve bu alana yönelik yaptırımlara yeniden başlayacaklarını duyurdular. Açıklama, kripto para birimlerini ekolojik olarak sürdürülemez olarak ve ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da yıkıcı doğası olduğunu öne sürerek ulusal bir tehdit olarak tanımlayan bir makale aracılığıyla yapıldı.

Makale, kripto para madenciliğini Çin’in “karbon zirvelerini nötralize etme” hedefiyle çelişen büyük bir elektrik tüketimi olarak tanımladı. Kripto para madenciliğinin sürdürülemez olmasının yanı sıra ülkedeki finansal düzenin işleyişini de bozarak ekonomik ve sosyal belirsizliğe neden olduğu ifade edildi.

“Kripto para madenciliği, Çin’in karbon nötr politikasına ters düşen bir uygulamadır. Ülkenin mali düzenini bozmakta ve ne olduğu açık olmayan, finansal riskleri yüksek varlıklar barındırmaktadır. Bu durum, ekonomik ve sosyal kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturmaktadır.

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İl İnternet Bilgi Ofisi, İl Eğitim Departmanı, İl Kamu Güvenliği Departmanı, İl Yerel Mali Denetleme ve Yönetim Bürosu, Çin Halk Bankası Shijiazhuang Merkez Alt Şubesi, İl İletişim İdaresi, Hebei Şubesi ile birlikte Ulusal Bilgisayar Ağı Acil Durum Teknoloji İşleme Koordinasyon Merkezi ve diğer bölümler, eyalette kripto para madenciliği ve ticaretine karşı düzeltme önlemleri almak için işbirliği yaptı.

Değişiklik planı, eyaletteki kripto para birimi işletmeleri tarafından kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin doğrulanmasını ve denetlenmesini içeriyor. Bu işletmelerin ayrıca sistem güvenlik önlemlerini ve dahili yönetim sistemlerini de iyileştirmeleri ve kripto para birimlerinin yasadışı madenciliği için merkezi olmayan teknolojilerinin kullanımını yasaklamaları gerekiyor. Düzeltme planına göre ilgili kurumların 30 Eylül tarihinden önce işletmeleri denetlemesi ve doğrulaması gerekiyor.

Operasyon, her düzeydeki departmanların, bilgileri raporlamasını ve bulunan sorunları derhal bildirmesini zorunlu kılıyor. Bilgi işlem gücünü kullanarak yasa dışı madencilik yapanlar ve sorumlu kişiler ciddi şekilde cezalandırılacak.

Kripto para birimlerine ve bunların madenciliğine net bir şekilde karşı olan Çin’in, alana yönelik bu yaptırımları ve baskıları geçtiğimiz aylarda Bitcoin fiyatına ve bununla birlikte piyasanın neredeyse tamamına ciddi derecede etki etmişti. Yeni gelen hamlelerin piyasaya ne derece etki edeceğini hep beraber göreceğiz.