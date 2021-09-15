Kripto Para
Avustralya Merkez Bankası, CBDC Araştırma Ekibi İçin Bir İş İlanı Yayınladı
Avustralya Merkez Bankası, CBDC (merkez bankası dijital para birimi) araştırma ekibindeki bir pozisyon için iş ilanı yayınladı. Pozisyona başvuracak kişi, “Avustralya’nın bir CBDC’ye ihtiyacı olup olmadığını ve eğer varsa, nasıl tasarlanabileceği ve ne gibi yararları ya da zararları olacağı” konularında araştırma yapan ekibe katılacak.
Bu iş ilanı, ülkenin bir dijital para piyasaya sürme fikrine sıcak baktığını gösteriyor. Banka, CBDC’ler hakkında araştırma yürüttüğünü açıkladı ancak hala CBDC’lerin piyasaya sürülmesinin gerekli olup olmadığı konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Diğer taraftan ülke, bir CBDC’nin piyasaya sürülmesi durumunda uygulanacak en iyi düzenleyici yaklaşımı araştırdığını da açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) CBDC’lerin sınır ötesi kullanımlarını test etmek için Avustralya Merkez Bankası’nın da dahil olduğu bir dizi merkez bankasıyla iş birliğini yaptığını duyurmuştu.
Türkiye’de TCMB’nın önderliğinde Aselsan, Havelsan ve TUBİTAK-BİLGEM gibi kurumlarla ortaklaşa çalışarak Dijital Türk Lirası için harekete geçti. Türkiye bu konuda kavram ispat çalşımalarını da tamamlayarak birinci faz aşamasına geçtiğini bugün Twitter’dan kamuoyuna duyurdu ve özveriyle çalışmalırına devam ettiklerinin mesajını verdi. Fakat dijital parayı tedavüle sürmek konusunda çoğu ülke gibi tedirgin olduklarının da altını çizdi.
Daha önce Çin, Güney Kore, Kanada, Rusya, İspanya, Fransa, İsveç, Nijerya, Avrupa Merkez Bankası ve Estonya’da da CBDC çalışmaları yürütüldüğünü sizlerle paylaşmıştık.
CBDC ( Merkez Bankası Dijital Para Birimi ) Nedir ?
CBDC’ler, bir devletin fiat para biriminin dijital versiyonlarıdır.
Belirli bir itibari para birimiyle 1:1 oranında sabitlenen sabit paralara benzerler . Yani stable coinlere benzerler. Ancak Tether (USDT) gibi stable coinler, merkez bankası tarafından verilen nakit veya nakit eşdeğerlerini elinde tutan özel kuruluşlar tarafından yönetilir . Bu varlıkları, stable coinlerinin fiat para birimlerinin tam değerini yansıtabilmesi için tutuyorlar.
Uluslararası Para Fonu (IMF) , CBDC’lerin özelliklerini aşağıdaki gibi belirtiyor:
- Dijital formda,
- Bir ülkenin merkez bankası tarafından verilen,
- Yasal bir fon olarak hizmet etmesi amaçlanan paralara Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) denir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Bitcoin Başarılı Olursa Düzenleyiciler Lider Kripto Parayı Bitirebilir Mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta düşüşler yaşayıp bu haftaya kötü de başlasa, bugünü güzel başlattığı söylenebilir. 48 bin dolar seviyesini tekrar geçen BTC, yazı sırasında 48.056 dolardan işlem görüyor. 64 bin dolarlık zirvesinden hala uzakta olan Bitcoin, yükselişini sürdürüp başarısını katlarsa düzenleyiciler ve hükümetler tarafından bitirilebilir mi? Ünlü hedge fonu patronu Ray Dalio Bitcoin başarılı olursa düzenleyicilerin onu bitirmeye çalışacağını söylüyor.
İlginizi Çekebilir: Avustralya Merkez Bankası, CBDC Araştırma Ekibi İçin Bir İş İlanı Yayınladı
Milyarder Ray Dalio, Bitcoin başarılı olursa, küresel düzenleyicilerin ve hükümetlerin nihayetinde onu öldürmeye çalışacağına inanıyor. Ray Dalio, lider kripto para biriminin ana akım benimsenmesi devam ederse ve varlık başarılı olursa, düzenleyiciler ve hükümetlerin kripto paranın ilerlemesini öldüreceğini söyledi. Aynı zamanda, Çin ve Hindistan gibi çoğu büyük ülkenin bunu yapmaya çalıştığını ifade ediyor.
"If it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it," says @RayDalio on the impact of regulation on #crypto #bitcoin pic.twitter.com/q0engjLTy7
— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 15, 2021
CNBC’de konuşan 72 yaşındaki milyarder, portföyünün belirli bir miktarını Bitcoin’e tahsis ettiğini bir kez daha itiraf etti. BTC satın almasına rağmen, düzenleyiciler ve hükümetler nedeniyle gelecekteki başarısından hala şüphe duyuyor. Bitcoin’in potansiyeli hakkında konuşurken, “Bence günün sonunda eğer gerçekten başarılı olursa, onu öldürecekler ve onu öldürmeye çalışacaklar” ifadelerini kullanıyor. Bu tür yetkililerin “onu öldürmenin yolları olduğu” için eninde sonunda galip geleceğini de sözlerine ekliyor.
El Salvador’un Bitcoin’i ülkede yasal hale getirerek bir ilki gerçekleştirmesine de değinen Dalio, bu tarihi olayın bile Bitcoin’in durumunu doğrulamak için yeterli olmadığını söylüyor. Dalio ayrıca Bitcoin’in gerçek bir değeri olmadığını da öne sürüyor:
“Kripto varlıkları veya diyelim ki Bitcoin’i tarihsel perspektife koyarsanız… tarihsel perspektifte gerçek değeri olmayan pek çok şey vardı.”
Milyarder ayrıca, Çin ve Hindistan’ın Bitcoin’den kurtulmaya çalıştığına işaret ederek El Salvador’un ses getiren Bitcoin hamlesini de küçümsedi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Flamengo, Socios İle Ortaklığını Duyurdu
Brezilya’nın en ünlü futbol kulüplerinden Flamengo, resmi Twitter hesabından Socios ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
Flamengo’nun tokenı $MENGO ismiyle Chiliz platformunda yer alacak.
Socios da ortaklıkla ilgili Twitter hesabından kısa bir açıklama paylaştı. Platform “Brezilya şampiyonlarını ağırlamaktan gurur duyuyoruz” tweetini paylaştı.
Socios, spor kulüpleriyle yaptığı anlaşmalarla öne çıkmıştı.
Socios daha önce Türkiye’de; Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe ve Alanyaspor ile ortaklıklar kurmuştu.
Socios’un ortaklık kurduğu diğer futbol kulüpleri ;
FC Barcelona ,Juventus, Paris Saint Germain, Manchester City, AC Milan, İnter, AS Roma, Atletico Madrid, CA Independiente, Young Boys, Legia Warszawa, Fortuna Sittard, Levante UD, Atletico Mineiro, Valencia CF, Corinthians, Arsenal, Dinamo Zagreb, Everton, Leeds United, Aston Villa.
Socios daha önce sadece kulüplerle değil Arjantin ve Portekiz milli takımlarıyla ve çeşitli NBA takımlarıyla da ortaklıklar kurduğunu açıklamıştı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Xiaomi Merakla Beklenen Yeni Tabletini Tanıttı: Xiaomi Pad 5
TikTok’a Gizlilik Soruşturması!
Bitcoin Başarılı Olursa Düzenleyiciler Lider Kripto Parayı Bitirebilir Mi?
Flamengo, Socios İle Ortaklığını Duyurdu
Moto E20, Teknik Özellikleri Resmileşti
DÜNYANIN EN PAHALI iPHONE’U TÜRKİYE’DE | Fiyat değerlendirme ve karşılaştırma
En İyi Poco Hangisi? | Fiyat Performans Şampiyonlarını Seçtik!
iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Redmi Note 10 Satın Alma Rehberi | Bana En Uygun Redmi Note 10 Hangisi?
DÜNYANIN EN PAHALI iPHONE’U TÜRKİYE’DE | Fiyat değerlendirme ve karşılaştırma
En İyi Poco Hangisi? | Fiyat Performans Şampiyonlarını Seçtik!
iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?
Akıllı tartı nedir? Ne işe yarar? Almak mantıklı mı?
Redmi Note 10 Satın Alma Rehberi | Bana En Uygun Redmi Note 10 Hangisi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.