Avustralya Merkez Bankası, CBDC Araştırma Ekibi İçin Bir İş İlanı Yayınladı

Avustralya Merkez Bankası, CBDC (merkez bankası dijital para birimi) araştırma ekibindeki bir pozisyon için iş ilanı yayınladı. Pozisyona başvuracak kişi, “Avustralya’nın bir CBDC’ye ihtiyacı olup olmadığını ve eğer varsa, nasıl tasarlanabileceği ve ne gibi yararları ya da zararları olacağı” konularında araştırma yapan ekibe katılacak.

Bu iş ilanı, ülkenin bir dijital para piyasaya sürme fikrine sıcak baktığını gösteriyor. Banka, CBDC’ler hakkında araştırma yürüttüğünü açıkladı ancak hala CBDC’lerin piyasaya sürülmesinin gerekli olup olmadığı konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Diğer taraftan ülke, bir CBDC’nin piyasaya sürülmesi durumunda uygulanacak en iyi düzenleyici yaklaşımı araştırdığını da açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) CBDC’lerin sınır ötesi kullanımlarını test etmek için Avustralya Merkez Bankası’nın da dahil olduğu bir dizi merkez bankasıyla iş birliğini yaptığını duyurmuştu.

Türkiye’de TCMB’nın önderliğinde Aselsan, Havelsan ve TUBİTAK-BİLGEM gibi kurumlarla ortaklaşa çalışarak Dijital Türk Lirası için harekete geçti. Türkiye bu konuda kavram ispat çalşımalarını da tamamlayarak birinci faz aşamasına geçtiğini bugün Twitter’dan kamuoyuna duyurdu ve özveriyle çalışmalırına devam ettiklerinin mesajını verdi. Fakat dijital parayı tedavüle sürmek konusunda çoğu ülke gibi tedirgin olduklarının da altını çizdi.

Daha önce Çin, Güney Kore, Kanada, Rusya, İspanya, Fransa, İsveç, Nijerya, Avrupa Merkez Bankası ve Estonya’da da CBDC çalışmaları yürütüldüğünü sizlerle paylaşmıştık.

CBDC ( Merkez Bankası Dijital Para Birimi ) Nedir ?

CBDC’ler, bir devletin fiat para biriminin dijital versiyonlarıdır.

Belirli bir itibari para birimiyle 1:1 oranında sabitlenen sabit paralara benzerler . Yani stable coinlere benzerler. Ancak Tether (USDT) gibi stable coinler, merkez bankası tarafından verilen nakit veya nakit eşdeğerlerini elinde tutan özel kuruluşlar tarafından yönetilir . Bu varlıkları, stable coinlerinin fiat para birimlerinin tam değerini yansıtabilmesi için tutuyorlar.

Uluslararası Para Fonu (IMF) , CBDC’lerin özelliklerini aşağıdaki gibi belirtiyor: