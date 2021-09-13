Kripto Para
Kripto Piyasasında Yeni Hafta: Bu Hafta İzlenmesi Gereken Kripto Paralar
Kripto para piyasası haftaya olumsuz notlarla başladı. Veriler incelendiğinde hakimiyetin kırmızı renkte olduğu görülüyor. Büyük kazançlar ile yeniden hızlı bir yükselişe başlayan ve 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz haftanın başlarında kazançlarını tersine çevirdi ve ayı piyasası bölgesine yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri şu anda 2,08 trilyon dolar. Bitcoin’in toplamda piyasada %42.65’lik bir hakimiyete sahip olması, haftanın bazı trend kripto para birimlerini ve fiyat hareketlerini etkiliyor. İşte kripto para piyasasının yeni haftadaki görünümü ve bu hafta izlenmesi gereken kripto paralar.
Eylül ayının üçüncü haftası, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için pek iyi gitmiyor. Bitcoin fiyatı şu anda 44.653 dolar civarında mücadele ediyor. Geçen pazartesi, en büyük kripto para birimi 50.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu, ancak mevcut piyasa düzeltmesi işleri tersine çevirdi ve bu terslik daha da sürebilir.
7 Eylül’de kripto para piyasası bir düşüş yaşadı ve bu süreçte 300 milyar dolardan fazla kayıp yaşanmasına neden oldu. Düşüş, Bitcoin fiyatının 52.000 dolardan 42.000 dolara kadar gerilemesi ile sonuçlandı. Önde gelen kripto para şu anda fiyatını korumak için mücadele ediyor ve bazı analistler önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha da düşebileceğine inanıyor.
Bitcoin’in bu düşüşünden etkilenen altcoinlerden biri de Ethereum (ETH). 4.000 dolara yakın seviyelerden gerileyen ETH fiyatı 3.237 dolardan işlem görüyor.
Popüler kripto analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in ayı piyasasında olmadığına inanıyor. Analist, son YouTube videosunda kripto para piyasasının ayı trendinde olmadığını açıkladı. 45.700 dolar ve 44.000 dolarlık destek seviyesinin, Bitcoin’in 46.000 doların üzerinde kalması ve daha da yükselmesi için yeterli olması konusunda iyimser bir görüşte.
Bitcoin’in performansı uzun süredir diğer altcoinleri etkiliyor. Önde gelen kripto para birimi iyi gitmiyor ve diğer altcoinler de düşük performans gösteriyor. Çoğu altcoin şu anda mücadele ediyor ve son birkaç gün içinde değerlerinin %3’ünden fazlasını kaybediyor.
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Haftanın ilk gününde, trend olan kripto para birimleri arasında Cardano (ADA), Solana (SOL), Tezos (XTZ), Polkodat (DOT) ve Cosmos (ATOM) bulunuyor.
Cardano (ADA) bugün güçlü bir ivme gösteriyor ve ticarette etkileyici kazançlar elde ediyor. ADA bugün 2,40 dolardan işlem görüyor ve piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimi olarak sıralanıyor. Cardano, “Alonzo” yükseltmesi yatırımcı duyarlılığını önemli ölçüde etkilediğinden ekosistem teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.
Solana (SOL) da altıncı en büyük kripto para birimi statüsüne yükselerek 159 dolar civarında işlem görüyor. Akıllı sözleşme platformu, şu anda temmuz ayının en düşüğü olan 23.47 dolardan %600’den fazla daha yüksekte.
Van de Poppe, Solana’nın son tarihi yükselişini taklit edebilecek üç altcoin olarak Tezos, Polkodat ve Cosmos’u izliyor. Analist, birkaç gün önce YouTube hesabından ATOM’un temel pazar yapısına göre yayınlanmaya hazır göründüğünü söylemişti.
“Solana’yı takip edecek bir kripto para seçmem gerekse ve bunun birinci katman bir çözüm olması gerekiyorsa, bu ya Tezos ya Polkadot ya da Cosmos olurdu.”
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Sahte Litecoin ve Walmart Haberleri Sebebiyle Kripto Paralarda Çalkantılı Saatler Yaşandı!
Geçtiğimiz saatlerde sahte bir ortaklık haberi piyasaya sürüldü. Habere göre ABD’de perakende satış yapan dev mağazalar zinciri Walmart, 1 Ekim tarihinden itibaren Litecoin ile ödeme alacağı duyuruldu. Kripto para piyasası genel olarak bu habere olumlu tepki verirken gelen yalanlamanın ardından piyasa geri çekilmiş durumda.
Sahte haber ilk olarak resmi olmayan bir e-posta hesabı tarafından basın açıklaması dağıtım sitesi GlobeNewswire’da paylaşıldı. Ancak Walmart’ın basın açıklaması kanalı olarak Business Wire’ı kullanması gözlerden kaçtı. Ve de e-posta adresinin resmiliği kontrol edilmediği için haber kısa sürede medyada büyük yankı buldu. Bunun ardından Litecoin twitter hesabından da haberi doğrulayan bir tweet atıldı.
Haberin yayılmasının ardından Litecoin’in fiyatı %40 artış yaşayarak 170 dolardan 240 dolar seviyelerine çıktı. Bitcoin ve tüm kripto piyasası da bu habere olumlu tepki verdi. Bitcoin de 44,000 dolar seviyelerinden 47,000 dolar seviyesine kısa sürede tırmandı.
Haber yapılan incelemelerin ardından doğrulanmaya çalışıldı. Basın açıklamasının paylaşıldığı e-posta adresinin geçen ay açıldığı anlaşıldı. Walmart resmi sosyal medya kanallarından da Litecoin ile partnerlik açıklaması yapılmaması şüphe yarattı. Bu noktada, piyasa yükselirken Walmart sözcüsünün CNBC’ye yaptığı açıklama ile haberin doğru olmadığı açıklandı. Litecoin resmi twitter hesabından paylaşılan tweet de kaldırıldı.
Resmi açıklamanın ardından Litecoin ile beraber tüm kripto piyasası da düştü. Litecoin, 175 dolar seviyesine geri çekilirken Bitcoin de 43,400 dolar seviyelerine kadar geriledi. An itibariyle 44,400 dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin, ilk şoku atlatmış gözüküyor.
Asılsız haberi kimin paylaştığı ve bu olayın arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor. Litecoin resmi hesabından haberin doğrulanması da şüpheleri Litecoin geliştiricilerinin üstüne çekti. Ancak Walmart sözcüsü haberin gerçeği yansıtmadığını kesin olarak açıkladı. Yine de Globenewswire ve Walmart tarafından resmi açıklamanın gecikmesi kripto para piyasasında çalkantılı saatler yaşanmasına sebep oldu.
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Kripto Para
Cardano’nun Alonzo Hard Forku Sorunlarla Geldi
Cardano, bugün yürürlüğe giren Alonzo hard forku ile akıllı kontrat desteği aldı. Ancak yaşanan bazı problemlerden dolayı uygulamaya girmesi beklenen bir kaç merkeziyetsiz uygulama ertelenmek durumunda kaldı. Alonzo ana ağında yalnızca bir kaç ufak akıllı kontrat devreye sokulabildi.
Akıllı kontratlar, genel olarak kendi kendisini uygulayabilen bir parça bilgisayar kodu olarak tanımlanıyor. Akıllı kontratlara yaygın olarak numarasını seçip, ücretini ödediğinizde size seçtiğiniz ürünü veren yiyecek, içecek otomat makineleri örnek olarak gösteriliyor. Kripto dünyasında ise akıllı kontratlar genellikle merkeziyetsiz alım satım platformları veya gözetimsiz borç verme uygulamalarında kullanılıyor.
Alonzo, Cardano’yu Ethereum ve Solana gibi diğer büyük rakipleriyle kafa kafaya getiriyor. Ethereum akıllı konrat desteğini 2015 yılında almıştı. Şu anda da bu alanda lider konumda. Solana da bu alanda hızla gelişen bir akıllı kontrat uyumlu blok zincirine sahip. Cardano’dan gelen bu adım ile de yakın gelecekte önemli uygulamaların devreye girerek Cardano’yu güçlendirmesi bekleniyor.
So join us ahead of the epoch boundary c. UTC 21:30 via a YouTube livestream.
Subscribe today and hit the bell to get alerted when we go on air!🔔2/2 https://t.co/6CcCWRjSFv
— Input Output (@InputOutputHK) September 10, 2021
Cardano’nun geliştirme ekibi Input Output (IOHK), Alonzo’nun test ağını 2 Eylül’de kullanıma açmıştı. Bu tarihten sonra de Cardano’nun yerel tokenı ADA büyük bir yükseliş yaşadı. 3.1 dolar seviyelerine kadar yükselen ADA tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak ağda yaşanan bazı problemlerden dolayı fiyat tekrardan gerilemişti. Bugün, Alonzo ana ağının uygulamaya girmesi de ADA’nın fiyatını pozitif yönde etkileyemedi. Aksine ADA düşüşe girerek an itibariyle 2.3 dolar seviyelerine kadar geriledi.
Alonzo ana ağının kullanıma açılması önemli sorunları da beraberinde getirdi. Cardano’nun ilk merkeziyetsiz uygulaması olan çok havuzlu alım satım platformu Minswap, açılışından kısa bir süre sonra kapanmak zorunda kaldı. Minswap’ın, çoklu işlemleri tek seferde işlemede zorlandığı anlaşıldı. Büyük Ethereum yatırımcılarından Anthony Sassano da attığı tweetler ile Cardano’ya yüklendi. Sassano, 6 yıldır yapılan araştırmalara ve toplanan bilgi birikimine rağmen Cardano’yu basit bir uygulamayı bile yürürlüğe sokamamakla eleştirdi.
Seriously 6 years of "peer-reviewed" research and a $90bil+ market cap later and the first dapp on Cardano can't even do concurrent transaction processing (aka the very thing you need for DeFi).https://t.co/mcmTjQEKbb
— Anthony Wassano 🦇🔊 (@sassal0x) September 4, 2021
IOHK de eleştirilere yanıt vererek bazı eleştirilerin spekülasyon ve yanlış bilgilendirme içerdiğini söyledi.
IMPORTANT THREAD: Over the past 24 hours we have seen a lot of social media speculation (and let's face it, outright FUD & misinformation) over Cardano’s ledger approach and specifically ‘concurrency’. Let’s clear this up. #Cardano $ADA 1/n
— Input Output (@InputOutputHK) September 5, 2021
Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da dün attığı tweette yarının Cardano için önemli bir gün olduğunu ve yeni bir çağın başladığını söyledi. Tweetin ardından Cardano hayranlarında ADA için bir fiyat artışı beklentisi oluştu.
Tomorrow is the big day! We are entering a new Era of Cardano.
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) September 12, 2021
IOHK, yaşanan problemleri hala tam olarak çözebilmiş görünmüyor. Yaşanan sorunlardan ötürü Alonzo ile sektörü ele geçirecek önemli bir uygulamanın ortaya çıkması da pek olası görünmüyor. Bir kaç merkeziyetsiz platform da yaptıkları açıklamalar ile yaşanan işlem darboğazına kesin bir çözüm bulunana kadar açılışlarını ertelediklerini duyurdu.
80 milyar dolarlık market hacmiyle Cardano, en önemli üçüncü kripto paraya sahip durumda. Cardano’nun bu noktaya gelebilmesinde de en önemli “Ethereum katili” sıfatıyla tanımlanmasının büyük bir etkisi var. Ancak Cardano, yaşadığı bu temel sorunlarla hayal kırıklığı yaratıyor ve sektör lideri Ethereum’a yaklaşabilmesi de pek olası olmadığı görülmüyor.
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