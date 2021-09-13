Kripto Piyasasında Yeni Hafta: Bu Hafta İzlenmesi Gereken Kripto Paralar

Kripto para piyasası haftaya olumsuz notlarla başladı. Veriler incelendiğinde hakimiyetin kırmızı renkte olduğu görülüyor. Büyük kazançlar ile yeniden hızlı bir yükselişe başlayan ve 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz haftanın başlarında kazançlarını tersine çevirdi ve ayı piyasası bölgesine yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri şu anda 2,08 trilyon dolar. Bitcoin’in toplamda piyasada %42.65’lik bir hakimiyete sahip olması, haftanın bazı trend kripto para birimlerini ve fiyat hareketlerini etkiliyor. İşte kripto para piyasasının yeni haftadaki görünümü ve bu hafta izlenmesi gereken kripto paralar.

Eylül ayının üçüncü haftası, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için pek iyi gitmiyor. Bitcoin fiyatı şu anda 44.653 dolar civarında mücadele ediyor. Geçen pazartesi, en büyük kripto para birimi 50.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu, ancak mevcut piyasa düzeltmesi işleri tersine çevirdi ve bu terslik daha da sürebilir.

7 Eylül’de kripto para piyasası bir düşüş yaşadı ve bu süreçte 300 milyar dolardan fazla kayıp yaşanmasına neden oldu. Düşüş, Bitcoin fiyatının 52.000 dolardan 42.000 dolara kadar gerilemesi ile sonuçlandı. Önde gelen kripto para şu anda fiyatını korumak için mücadele ediyor ve bazı analistler önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha da düşebileceğine inanıyor.

Bitcoin’in bu düşüşünden etkilenen altcoinlerden biri de Ethereum (ETH). 4.000 dolara yakın seviyelerden gerileyen ETH fiyatı 3.237 dolardan işlem görüyor.

Popüler kripto analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in ayı piyasasında olmadığına inanıyor. Analist, son YouTube videosunda kripto para piyasasının ayı trendinde olmadığını açıkladı. 45.700 dolar ve 44.000 dolarlık destek seviyesinin, Bitcoin’in 46.000 doların üzerinde kalması ve daha da yükselmesi için yeterli olması konusunda iyimser bir görüşte.

Bitcoin’in performansı uzun süredir diğer altcoinleri etkiliyor. Önde gelen kripto para birimi iyi gitmiyor ve diğer altcoinler de düşük performans gösteriyor. Çoğu altcoin şu anda mücadele ediyor ve son birkaç gün içinde değerlerinin %3’ünden fazlasını kaybediyor.

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Haftanın ilk gününde, trend olan kripto para birimleri arasında Cardano (ADA), Solana (SOL), Tezos (XTZ), Polkodat (DOT) ve Cosmos (ATOM) bulunuyor.

Cardano (ADA) bugün güçlü bir ivme gösteriyor ve ticarette etkileyici kazançlar elde ediyor. ADA bugün 2,40 dolardan işlem görüyor ve piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimi olarak sıralanıyor. Cardano, “Alonzo” yükseltmesi yatırımcı duyarlılığını önemli ölçüde etkilediğinden ekosistem teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.

Solana (SOL) da altıncı en büyük kripto para birimi statüsüne yükselerek 159 dolar civarında işlem görüyor. Akıllı sözleşme platformu, şu anda temmuz ayının en düşüğü olan 23.47 dolardan %600’den fazla daha yüksekte.

Van de Poppe, Solana’nın son tarihi yükselişini taklit edebilecek üç altcoin olarak Tezos, Polkodat ve Cosmos’u izliyor. Analist, birkaç gün önce YouTube hesabından ATOM’un temel pazar yapısına göre yayınlanmaya hazır göründüğünü söylemişti.

“Solana’yı takip edecek bir kripto para seçmem gerekse ve bunun birinci katman bir çözüm olması gerekiyorsa, bu ya Tezos ya Polkadot ya da Cosmos olurdu.”

*Yatırım tavsiyesi içermez.