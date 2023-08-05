Eski Apple cihazlarına olan ilgi hiç bitmiyor. Son örnek, orijinal ve mühürlü birinci nesil iPod’un inanılmaz bir fiyat etiketiyle satılmasıydı. Geçen ay, açılmamış bir iPhone 4GB birinci nesil, rekor kıran bir fiyatla açık artırmaya çıkarıldı. Bu durum, Apple ürünlerinin korunmaya değer olduğunu ve neredeyse yirmi yıl önce piyasaya sürülen bir ürünün bile hala ilgi gördüğünü gösteriyor. Birinci nesil iPod, 2001 yılında efsanevi Steve Jobs tarafından tanıtıldı. Şık tasarımı ve popüler taşınabilir müzik çalar olma özelliği ile müzik severlerin gözdesi haline geldi. O zamanlar iPod’un fiyatı 399 dolardı.

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Bu orijinal ve mühürlü iPod, nadir koleksiyon öğelerinin hisselerini satın almaları için Rally adlı bir platformda satışa çıkarıldı. 2021 yılında, 5 dolardan 5.000 adet hisse olarak sunuldu. Ancak, 29.000 dolarlık bir teklif alarak orijinal satış fiyatından büyük bir fiyat artışı yaşandı. Hissedarların yüzde 61.98’i bu satın alma işlemine katılmak istedi ve satış başarıyla gerçekleşti.

Satın alan kişinin kimliği açıklanmadı. Orijinal cihaz, Fred ve Betty Goodwin tarafından bir Noel hediyesi olarak satın alındı. Yirmi yıl boyunca açılmadan saklandı ve portal müzik çalar, bir iPod kılıfı ve Mavi renkli orijinal Apple Store çantasıyla birlikte orijinal ambalajında ​​geliyor. iPod, “iPod’a merhaba deyin” sloganıyla devrim niteliğinde bir müzik cihazı olarak piyasaya sürüldü. Cebinizde 1.000 şarkı taşıma imkanı sunuyordu.