Apple CEO’su Tim Cook 2023 yılına kadar şirketin yapay zeka teknolojileri üzerinde araştırma ve geliştirme için 22,61 milyar dolar harcadığını ve yıllardır bu konuda çalıştıklarını doğruladı. Cook, bu harcamaların bir kısmının üretken yapay zeka üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Apple aslında ChatGPT’yi herkesten önce icat etmiş olabilir!

Apple, Yapay Zeka Alanında Araştırma ve Geliştirmeye 22,61 Milyar Dolar Harcadı!

Reuters’in raporuna göre, Apple’ın araştırma ve geliştirme alanındaki harcamalarının artışının, yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine yönelik olduğu düşünülüyor. Tim Cook da konu hakkında bir açıklama yaparak Apple’ın insanların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olacak bu teknolojilere yatırım yapmaya ve ürünlerini sorumlu bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Apple’ın 2023 mali yılında Ar-Ge için 22,61 milyar dolar harcadığı ve bu rakamın bir önceki yıla göre yaklaşık 3,12 milyar dolar daha yüksek olduğu bildiriliyor. Aradaki bu farkın sadece var olan ürünlerden ziyade yapay zeka gibi prototip düzeyindeki ürünlerle ilgili olduğu düşünülüyor.

Apple’ın dahili olarak ChatGPT benzeri bir yapay zeka ürünü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor, ancak bu ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsiz. Bazı kaynaklar, Apple’ın 2024’te bir tür yapay zeka uygulaması getirebileceğini öne sürerken, diğerleri şirketin bu alanda daha geride olduğunu düşünüyor.

Uzmanlar, Apple’ın yapay zeka konusunda geride kaldığını ve henüz bir chatbot veya Google Bard gibi araçlara cevap vermediğini ifade ediyor. Ancak Apple’ın AI teknolojisinin şirket içinde geliştirildiği ve üzerinde çalışıldığı biliniyor.

Apple, gelişmiş makine öğrenimi modelleriyle çalışan ürünlere zaten sahip. Bunları iPhone kameraları ve Siri sesli asistanında görmüştük. Şirket her yıl bu konuda bir atılım yapmaya devam ediyor. En yeni iOS 17 güncellemesi ise klavyedeki otomatik düzeltme sistemi için benzeri bir teknolojiyi içeren yeni bir dil modeli getiriyor.

Apple’ın gelecekteki hedeflerine gelince, birçok kişi şirketin geliştirici aracı Xcode’a bir yapay zeka aracı eklemeyi düşündüğünü belirtiyor. Her ne kadar SiriGPT gibi bir ürün henüz duyurulmamış olsa da, Apple’ın yapay zeka alanında daha fazla ilerleme kaydedeceği ve platformlarındaki yeniliklerle kullanıcı deneyimini geliştireceği tahmin ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple gelecekte yapay zeka konusunda bir atılım yapacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!