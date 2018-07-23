Apple‘ın iPhone X modelindeki OLED ekranları hâlihazırda Samsung tarafından tedarik edildiği bilinen bir gerçek fakat The Wall Street Journal’ın haberine göre, birçok firma OLED ekran üretimi için Apple’ın tedarikçisi olmak istiyor.

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Yeni Iphone modelleri için Çinli firmalar rekabete girdi

Habere göre, iPad ve MacBook için ekran tedarik eden BOE Technology Group gelecekteki iPhone modelleri için de Apple’a OLED ekran tedarik etmek istediği belirtiliyor. BOE Technology Group, geniş LCD ekranların bir numaralı tedarikçisi konumunda.

Pekin şehir hükümeti tarafından kontrol edilen tek Çinli ekran üreticisi olan BOE Technology Group, OLED ekran tedarikçisi olarak tercih edilmesi durumunda, Apple‘ın Çin hükümeti ile ilişkilerini ileri seviyeye taşıyacağı anlamına geliyor. Bu durum aynı zamanda,Japonya ve Güney Kore ile rekabet halinde olan Çin için de mükemmel bir fırsat olabilir. OLED ekran üretimi konusunda uzmanlaşmış LG ve Samsung gibi Güney Koreli şirketler karşısında BOE Technology Group firmasının rekabet etmesi zor görünüyor.

Apple, 2018 iPhone OLED ekranlı modelleri için Samsung’a güveniyor olsa da, LG’nin 2018 IPhone modelleri için üç milyon ile beş milyon arasında OLED ekran tedarik etmek için hazırlık yaptığı gelen bilgiler arasında.