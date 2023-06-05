Bizler internet aboneleri olarak evlerimizdeki bağlantı hızını yükseltmek ve sabit tutmak için çeşitli yaptırımlar yapıyoruz. Mesela daha yeni teknolojiye sahip modemler, menzil genişleticiler alıyoruz. Daha çok bütçe ayırabilenler MESH sistemlere geçiyor. Peki internet servis sağlayıcılar bize daha iyi hizmet verebilmek için hangi teknolojilerden yararlanıyor? CDN ve peering teknolojileri biz abonelere neler sağlıyor?

Tüm bu soruları ve daha fazlasını TurkNet Şebekeden (Network) Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Sayın’a sorduk.

Türkiye’de internetin ilk günlerinden beri şebeke ile ilgilenen ve zamanında akademisyenlik de yapan Muhittin Bey veriye nasıl ulaştığımızı, daha doğrusu verinin hangi aşamalardan geçerek ekranlarımıza yansıdığını bu videoda anlatıyor.

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