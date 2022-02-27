Bir Geliştirici, Winamp’a Dayalı Fiziksel Bir MP3 Oynatıcı İnşa Etti

Hatırlayanlar için Winamp medya oynatıcı, 1997’de piyasaya sürülmesinden sonra popüler hale gelen klasik bir uygulamadır. Uygulama, Spotify ve Apple Music gibi mevcut müzik akış platformlarına kıyasla çok sınırlı özelliklerle gelse de, epeyce kendini sevdirmişti. Şimdi, bir geliştirici, yalnızca Winamp‘a dayalı MP3 çalar yaptı.

Aynı zamanda açık kaynaklı donanım şirketi Adafruit‘in bir parçası olan Tim C adlı bir geliştirici, Adafruit PyPortal adlı bir DIY cihazı kullanarak Winamp tabanlı bir MP3 oynatıcı yaptı.

Projesinin bir parçası olarak Tim C, bir PyPortal cihazını tüm favori şarkılarınızı çalabilen ve bir Facebook mühendisi tarafından yaratılan Winamp Skin Museum‘daki ikonik kullanıcı yapımı Winamp dış görünümlerini destekleyen bir Winamp MP3 çalara dönüştürdü.

Nasıl Çalışıyor?

Teknik özelliklere gelecek olursak, cihaz normal MP3 çalar gibi değil. Tüm müziklerinizi PyPortal Winamp MP3 oynatıcıya aktarmak için, şarkıları bir SD karta kopyalamak ve cihaza takmak gerekiyor. Ayrıca, oynatıcıda şarkı ve sanatçı adlarının düzgün görünmesini isteniyorsa, bunları uygun şekilde yeniden adlandırmak gerekiyor.

Winamp MP3 çalar aynı zamanda çalma listelerini de okuyabilir. Ancak, bunları cihaza aktarmadan önce manuel olarak oluşturmak ve .json dosyaları olarak yapılandırmak gerekiyor. Ayrıca, PyPortal cihazında oynatmak istenecek “playlist.json” olarak yeniden adlandırarak birden fazla çalma listesi oluşturabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilir.

Kontrollere gelince, Winamp MP3 çaların mücadele ettiği yer burasıdır. Winamp dış görünümleri, hatta temel olanlar bile, birçok düğme ve ekolayzır kaydırıcıya sahip olsa da, bunların tümü PyPortal Winamp MP3 oynatıcıda işlevsel değildir. Yalnızca bir şarkıyı çalmanızı veya duraklatmanızı sağlayan üst kısım ve sonraki veya önceki şarkıya geçmenizi sağlayan alt kısım işlevseldir. Tim C‘nin fiziksel Winamp MP3 oynatıcının çalışmasını anlattığı aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Ayrıca, kendi Winamp MP3 çaları oluşturmak isteyenler için, geliştiricinin proje için ihtiyac olan tüm talimatları ve bileşenleri sunduğu Adafruit web sitesine göz atabilirler.