Binance Türkiye, finansal okur yazarlık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Binance Türkiye ekibi tarafından 14 Ekim Cuma günü düzenlenen Topluluk Buluşması’nda Binance Türkiye ile Web3 Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Binance Türkiye 27 Ekim’de gerçekleşecek “Sürdürülebilir Web3” zirvesinin ana sponsoru oldu.

Bakmakta fayda var: Binance TR’den Üniversitelilere Blockchain ve Kripto Etkinliği

Blockchain ve kripto ekosistemi Binance, blockchain teknoloji ve Web3’ün potansiyeli konusunda tüm gençleri bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sık sık gençlerle bir araya gelen Binance Türkiye ekibi Web3 Derneği ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma ile şirket, 27 Ekim BTK’da gerçekleşecek Web3 Zirvesi’nin sponsoru oldu. 17 üniversite topluluğu ve 600 üniversite öğrencisinin katılım sağlayacağı zirvede 17 sürdürülebilir hedefin Web3 teknolojilerinde nasıl kullanılacağına yönelik sunumlar yapılacak.

Binance, Türkiye topluluğu ile bir araya geldi

Binance ekosistemini büyüten topluluğu ile sık sık bir araya gelen şirketin Türkiye ekibi geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği İstanbul buluşmasından sonra şimdi de Ankara’da bir araya geldi. Binance topluluk buluşmaları adı altında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını Binance Türkiye Pazarlama ve Topluluk Müdürü Alper Bulut gerçekleştirdi. Bulut, açılış konuşmasında Binance’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri ve yakın dönemde gerçekleşen çalışmaları anlattı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde Binance TR gönüllüleri Binance ekosistemi hakkında tecrübelerini paylaştı. Sonrasında ise şirketin Growth Müdürü Ali Serdar Kuşçu, Web3 hakkında teknik bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda ise Binance Türkiye ile Web3 Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.