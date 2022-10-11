Binance, üniversitelerle başlattığı iş birliği kapsamında, finansal okuryazarlığı artırmak adına yeni bir etkinlik geçekleştirdi. 10 Ekim Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen buluşmada, blockchain ve kripto para sektörünün yanı sıra Binance ekosistemine dair gelişmeler paylaşıldı.

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Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, blockchain alanında farkındalığı artırmak ve finansal okuryazarlığı yaymak adına çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin Türkiye’deki üniversitelerle iş birliği kapsamında, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikte, blockchain, Web3, kripto para sektörü, NFT ve metaverse kavramları ele alındı. Finansta dijitalleşmenin sağlayacağı avantajların da konuşulduğu etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı.



Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Binance ekosistemi hakkında bilgi verirken; dünya genelinde blockchain kullanımına ve kripto para sektörünün gelişiminde şirketin sunduğu katkılara değindi. Şirketin Türkiye Pazarlama Müdürü Alper Bulut ve büyümeden sorumlu Ali Serdar Kuşçu ise kripto para sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye’de, Binance’in bugüne kadar sektöre ve kullanıcılara sunduğu yenilikleri ve şirketin hedeflerini öğrencilere aktardı.