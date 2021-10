Binance, Çin Yuan’ını Platformundan Kaldırıyor

Binance, 31 Aralık itibariyle Çin Yuan’ını platformundan kaldırmaya hazılanıyor. Ayrıca Binance, Çin anakarasından bağlanan yatırımcıları da engelleyecek. Bu hamleyle birlikte de Çin’in kripto paralar üzerindeki etkisi daha da azalıyor.

Dünya’nın en büyük kripto para alım satım platformu Binance, Çin Yuan’ını (CNY) artık kabul etmeyecek. 2022 itibariyle Binance üzerinden Yuan ile kripto para alımı yapılamayacak. Bununla birlikte Çin anakarasından platforma erişim de kesilecek.

Binance, bir kripto para tezgah üstü piyasa platformudur. Bu sistem ayrıca C2C (customer to customer) yani müşteriden müşteriye pazaryeri olarak da adlandırılıyor. Bu sistem alıcılar ve satıcılar arasında ticaret yapılabilmesini sağlar. Ve yatırımcılara kendi belirledikleri değerlerde alım ve satım yapabilme olanağı tanır. Ayrıca yatırımcılar sanal olarak platformun kabul ettiği tüm itibari paraları kullanabilir. Normalde Çin Yuan’ı (CNY) Binance tarafından kabul edilse de 2022 itibariyle bu değişecek. Binance ise bu duyuruyu şu ifadeleri kullanarak yaptı:

Bugün yapılan duyuruda Binance ayrıca mevcut müşterilerinin tabanının hiçbirinin Çin anakarası merkezli olmamasını sağlamak için planlarını gözden geçireceğini ifade etti. Binance’e göre eğer ki platform Çin anakarasından bir kullanıcı bulursa o hesabın haklarını “yalnızca çekim” moduna alacak. Ve o hesap üzerinden yalnızca çekim ve pozisyon kapatılışı yapılabilecek. Platform şu ifadeleri de duyurusuna ekledi:

Çin’in son kripto yasaklamasının ardından kripto para alım satım platformlarından önemli adımlar gelmeye devam ediyor. Çin Halk Bankası, geçtiğimiz ay kripto paralara yeni bir yasaklama getirerek kripto para ticaretini kaldırmıştı. Ve sanal paraları da “kumar, illegal para toplama, dolandırıcılık, piramit şeması ve para aklama gibi bir yasadışı, kriminal suç” olarak tanımlamıştı.

Çin’den gelen bu yasaklamanın hemen ardından kripto para alım satım platformu Huobi, Çin anakarasındaki yatırımcıları kısıtladığını ve hesaplarına 31 Aralık itibariyle erişimin kapatılacağını duyurdu.

Diğer bir önemli kripto para alım satım platformu KuCoin de benzer bir adım atarak Çin anakarasında oturan kullanıcı hesaplarını kapattığını duyurmuştu.

Binance tarafından gelen hamlenin ardından diğer bir platform OKEx de benzer bir açıklama yayınladı. Ancak yapılan açıklamada Çinli kullanıcılara karşı herhangi bir yaptırım uygulanacağı belirtilmedi. Bu da OKEx’in Huobi ve Binance gibi platformlardan çıkan müşterileri çekmek için yapılmış bir adım olarak görüldü. OKEx’in yerel kripto parası OKB token da bu açıklamanın ardından önemli bir yükseliş yaşadı.

After Binance issued the notice, OKEx gave a statement, without mentioning the withdrawal of Chinese users, indicating that there is no change as before. OKEx wants to take over users from Huobi

and binance. OKB's price explained everything. pic.twitter.com/lDeMeUUBoH

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 13, 2021