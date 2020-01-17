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BİM’de satılan Freesound kulaklık ve K8 akıllı saat satın aldık!
Bugün itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkan FreeSound TWS kulaklık ve K8 akıllı bileklik modellerini satın aldık. Bakalım her iki ürün bizlere neler sunuyor?
BİM FreeSound TWS ve K8 akıllı bileklik neler sunuyor?
İlk olarak kulaklığın fiyatı 49.90 TL, bilekliğinn fiyatı ise 85 TL olarak listeleniyor. İlk olarak kulaklıktan başlayacak olursak kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan cihaz, tasarım olarak Apple AirPods modelinin neredeyse aynısı.
Kulaklıklar kulakta rahat duruyor ve herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Ancak müzik dinlerken sesin dışarıdan da duyuluyor olması bazı yerlerde problem olabilir. Kulaklıkların kendisi yaklaşık 2 saat, kutuyla birlikte ise toplamda 7 saate varan bir müzik dinleme süresi sunuluyor. Cihaz Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor ve dilerseniz tek kulaklığı da kullanarak telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.
K8 akıllı bileklik modeli ise Bluetooth 3.0 bağlantısıyla akıllı telefonlara bağlanıyor. Ürün 1.54 inç boyutlu renkli IPS ekran kullanıyor 240×240 çözünürlük sunuyor. Ürünün üzerinde microUSB yuvası, bir fonksiyon tuşu ve 0.3 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Akıllı saat üzerinden telefon araması yapabiliyorsunuz ve üzerindeki mikrofonu bu anlamda güzel iş görüyor. Ayrıca tabii ki adım sayma, kalori takibi gibi spor özellikleri de saat de yer alıyor. Uyumlu uygulamasıyla bildirimlerin de görüntülenemesi mümkün ancak biz yaptığımız denemelerde bunu başaramadık 🙂
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Samsung Galaxy A51 kutusundan çıkıyor – 2600 TL’ye Note 10 tasarımı
Samsung Galaxy A51 modelini satın aldık ve bu videomuzda kutusundan çıkartıyoruz. Şirketin Türkiye pazarında satışa çıkardığı en yeni model olan Galaxy A51, fiyat performans oranı olarak dikkat çekici bir model.
Samsung Galaxy A51 kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın TR’de satılan kutu içeriğinden hızlı şarj adaptörü, kulaklık ve USB Type-C kablosu çıkıyor.
Galaxy A51 özellikleri
Yan çerçeveleri polikarbon, önü ise Corning Gorilla Glass 3 cam ile gelen telefonda Note 10‘a benzer bir ön kamera tasarımı yer alıyor. Ön tarafın neredeyse tamamı ekran ile kaplıyken, sadece ekranın tam ortasında ön kamera deliği yer alıyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED panelli ekranda 1080p Full HD çözünürlük sunuluyor. Cihaz gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alırken bu işlemciye ek olarak 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Ayrıca 1 TB’a kadar microSD kart ile bu dahili depolamayı arttırabildiğinizi belirtelim.
Arka tarafında 4’lü bir kamera sistemi yer alan Samsung Galaxy A51 modelinde, 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultrageniş açı, 5 MP telefoto ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP‘lik bir selfie kamerasının olduğunu belirtelim. Son olarak telefonda 4000 mAh pil kapasitesi ve 15W hızlı şarj adaptörü bulunuyor.
Galaxy A51 özellikleri ve fiyatı
Tasarım: 158.5 x 73.6 x 7.9 mm / 172 gram
Ekran: 6.5 inç 1080p Full HD Super AMOLED
İşlemci: Exynos 9611
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB + 1 TB’a kadar microSD kart desteği
Kamera: 48 MP + 12 MP ultra geniş + 5 MP derinlik + 5 MP telephoto / 32 MP ön kamera
Batarya: 4000 mAh + 15W hızlı şarj desteği
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10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde? (VIDEO)
Tarafımıza 10 ay önce inceleme ürünü olarak gönderilen ve Ersin’in ilk geldiği günden bugüne kullandığı Galaxy S10e‘nin son durumunu ele alıyoruz. Bakalım geçen sürenin ardından pil, performans ve kamera gibi kriterlerde cihazın durumu ne halde?
10 ay sonra Galaxy S10e durumu
Geçen sürede Ersin’in telefonla ilgili en büyük şikayeti pil tarafında. Zira hem eski pil performansının olmayışı hem de %5-6 seviyelerinde telefonun çat diye kapanması söz konusu.
Performans konusunda ise herhangi bir değişikliğin olmaması sevindirici. Zira oldukça güçlü bir işlemciyle gelen S10e modeli, geçen süreye rağmen performansından bir şey kaybetmedi. Aynı şekilde kamera performansı da gayet iyi durumda ve Ersin çekmiş olduğu fotoğraflardan oldukça memnun.
Fiyat konusunda ise neredeyse 1 yıl olmasına karşın telefonun fiyatının önemli derecede düşmemesi, bazı yeni ve güçlü alternatifler karşısında telefonun zayıf kalmasına sebep oluyor. Örneğin artık benzer fiyat etiketine Mi Note 10 gibi modeller de alınabilir.
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iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
iPhone 11 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması videomuzda, segment olarak bir hayli uzak iki cihaz karşı karşıya geliyor. Bakalım hem fotoğraf hem de video performansında, iki cihaz arasında nasıl farklar var?