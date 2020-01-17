BİM’de satılan Freesound kulaklık ve K8 akıllı saat satın aldık!

Bugün itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkan FreeSound TWS kulaklık ve K8 akıllı bileklik modellerini satın aldık. Bakalım her iki ürün bizlere neler sunuyor?

BİM FreeSound TWS ve K8 akıllı bileklik neler sunuyor?

İlk olarak kulaklığın fiyatı 49.90 TL, bilekliğinn fiyatı ise 85 TL olarak listeleniyor. İlk olarak kulaklıktan başlayacak olursak kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan cihaz, tasarım olarak Apple AirPods modelinin neredeyse aynısı.

Kulaklıklar kulakta rahat duruyor ve herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Ancak müzik dinlerken sesin dışarıdan da duyuluyor olması bazı yerlerde problem olabilir. Kulaklıkların kendisi yaklaşık 2 saat, kutuyla birlikte ise toplamda 7 saate varan bir müzik dinleme süresi sunuluyor. Cihaz Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor ve dilerseniz tek kulaklığı da kullanarak telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.

K8 akıllı bileklik modeli ise Bluetooth 3.0 bağlantısıyla akıllı telefonlara bağlanıyor. Ürün 1.54 inç boyutlu renkli IPS ekran kullanıyor 240×240 çözünürlük sunuyor. Ürünün üzerinde microUSB yuvası, bir fonksiyon tuşu ve 0.3 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Akıllı saat üzerinden telefon araması yapabiliyorsunuz ve üzerindeki mikrofonu bu anlamda güzel iş görüyor. Ayrıca tabii ki adım sayma, kalori takibi gibi spor özellikleri de saat de yer alıyor. Uyumlu uygulamasıyla bildirimlerin de görüntülenemesi mümkün ancak biz yaptığımız denemelerde bunu başaramadık 🙂