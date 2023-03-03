CNN, Japonya‘nın kendi adalarını listelediğini ve daha önce düşünülenden 7.000 daha fazla ada olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Japonya’nın Jeo-uzamsal Bilgi Kurumu (GSI) tarafından kısa bir süre önce gerçekleştirilen dijital haritalama, Japonya’nın 14.125 adaya sahip olduğunu ortaya koydu; bu rakam, Japonya Sahil Güvenliği’nin bir raporunun ardından 1987’den beri hükümet tarafından resmi olarak kullanılan 6.852 rakamının iki katından fazla.

Bir GSI temsilcisi yeni rakamın jeodezik teknolojideki gelişmeleri ve sayım için kullanılan harita detaylarını yansıttığını vurguladı. Yani, ada sayısındaki değişiklikten sonra Japonya topraklarının alanı değişmemiş.

Bir GSI temsilcisine göre, adaların nasıl sayılması gerektiği konusunda uluslararası bir anlaşma olmamasına rağmen, 35 yıl önceki çalışmalarla aynı boyut kriterlerini kullandılar. Bu, çevresi en az 100 metre olan tüm doğal kara alanlarının sayılmasıyla ilgilidir. Yeni sayı olan 14,125 adaya insan yapımı adalar dahil değildir.

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Adaların nasıl sayılacağı konusunda uluslararası bir anlaşma olmamasına rağmen, 35 yıl önceki araştırmayla aynı büyüklük kriterinin kullanıldığını söyledi.

Bu da çevresi en az 100 metre (330 feet) olan doğal olarak oluşmuş tüm kara alanlarının sayılmasını gerektiriyordu.

Japonya, Tokyo’nun Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı ve Rusya’nın elinde bulunan güney Kuril adaları üzerinde hak iddia etmektedir; bu anlaşmazlık, Sovyet birliklerinin bu adaları Japonya’dan ele geçirdiği İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar uzanmaktadır.

Ayrıca, Japonya ve Güney Kore, Kore’nin Doğu Denizi olarak adlandırdığı Japon Denizi’nde Seoul tarafından Dokdo ve Tokyo tarafından Takeshima olarak bilinen bir grup adacığın egemenliği konusunda 70 yılı aşkın bir süredir devam eden bir anlaşmazlık içinde kilitlenmiş durumda.