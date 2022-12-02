Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışmada, iki astrofizikçi süper kütleli kara delik Leo I’i gözlemlemenin bir yolu olduğunu öne sürüyor. Dünya’ya en yakın ikinci süper kütleli kara delik olmasının yanı sıra Güneş’ten üç milyon kat daha büyük olan bu astronomik nesne, aynı adı taşıyan cüce galaksi Leo I’de yer almaktadır.

Harvard’dan iki astrofizik profesörü Avi Loeb ve Fabio Pacucci’nin bilimsel bulgularına göre, süper kütleli kara deliği gözlemlemenin yeni bir yolu var. Başlangıçta, Leo I’in varlığı bağımsız astronomlar tarafından 2021’in sonlarında sunulan bir araştırma makalesinde önerildi.

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Bilim insanları, süper kütleli kara deliğin etrafında dolaşan yıldızlar aracılığıyla gözlem yapmanın mümkün olduğunu öne sürüyor. Kırmızı dev yıldızların kütlesinin nesneyi gözlemlemeye yardımcı olabileceğini, çünkü kara deliğin bu kütlenin bir kısmını olay ufkuna çekebileceğini açıklıyorlar.

“[Kara deliğin] ışık ışınları olay ufkundan kaçamaz, ancak etrafındaki ortam son derece parlak olabilir – eğer çekim kuyusuna yeterince malzeme düşerse. Ancak bir kara delik kütle biriktirmiyorsa, bunun yerine ışık yaymaz ve teleskoplarımızla bulunması imkansız hale gelir,” diyor Pacucci.

Süper kütleli kara delik: Leo I

Avi Loeb tarafından detaylandırıldığı üzere, çoğu büyük galaksi süper kütleli kara deliklere ev sahipliği yaptığından, Leo I’in gözlemlenmesi bilim için çığır açıcı olabilir. Ancak, Dünya’ya en yakın ikinci kara deliğin Samanyolu’ndan bin kat daha az kütleli bir galakside bulunduğunu açıklıyor.

“Bu gerçek, galaksilerin ve merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin nasıl birlikte evrimleştiği hakkında bildiğimiz her şeye meydan okuyor. Nasıl oldu da bu kadar büyük bir bebek sıska bir babadan doğdu?” diyor Loeb.

Araştırmacı ayrıca, bu nesneler hakkında bildikleri her şeyi göz önünde bulundurarak çok daha küçük bir kara delik beklediğini, ancak Leo I’in devasa bir kütleye sahip olduğunu söylüyor. Pacucci, süper kütleli kara deliğin “saklambaç oynadığını”, ancak radyasyonunun onu uzun süre görünmez tutmayacağını iddia ediyor.

Kaynak: EurekAlert, Astrophysical Journal Letters