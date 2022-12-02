Apple, AR/VR kulaklığı üzerinde yıllardır çalışıyor ve raporlara inanılacaksa, şirket cihazı birkaç ay içinde piyasaya sürecek. Cihazın kendi işletim sisteminden güç aldığına dair raporlar var.

En son rapora göre, Apple’ın AR/VR başlığı, Cupertino merkezli teknoloji devinin karma gerçeklik başlığı için özel bir işletim sistemi olan xrOS tarafından desteklenecek.

Bloomberg’den gelen rapora göre Apple, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik başlığına güç veren yazılıma, daha önce konuşulan RealityOS veya rOS yerine xrOS adını vermeye karar verdi.

Yazılımla ilgili bu yeni bilgi, teknoloji devinin 2023’te kulaklığı piyasaya sürmeye hazırlanmasının beklendiği bir zamanda geliyor. Kendi işletim sistemine sahip VR gözlüğün, VR gözlüğün kendisine benzer bir uygulama mağazası da bulunacak.

Söylentilere inanılacaksa Apple’ın cihazı, hem Artırılmış Gerçekliği hem de Sanal Gerçekliği destekleyen Microsoft HoloLens’e benzer bir Karma Gerçeklik cihazı olacaktır. XR terimi, hem artırılmış hem de sanal gerçekliği içeren Genişletilmiş Gerçeklik anlamına gelir.

Apple, bir AR/VR başlığında daha iyi bir deneyim için Haritalar ve Messenger gibi bazı uygulamalarını yeniden tasarladı , ancak şirket aynı zamanda üçüncü taraf geliştiricilerin yeni platform için uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir Yazılım Geliştirme Kiti geliştiriyor.

Cihazın piyasaya sürüleceğine dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazı raporlar ürünün 2023’ün ilk yarısında piyasaya sürülebileceğini ve yılın ikinci yarısından itibaren satın alınabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi almayı umuyoruz.