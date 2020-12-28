TP-Link yetkilileri, çocuklar için güvenli bir internet ortamı yaratmayı amaçlıyor

Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim gibi nedenlerle evde ve internet ortamında daha fazla zaman geçirmeye başlayan çocuklar için riskler de arttı. TP-Link yetkilileri, ağ ürünlerindeki bazı uygulamalarla, çocuklar için daha güvenli bir internet ortamı sağlanabileceğini belirtiyor.

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Covid-19 ile, değişen koşullara ayak uydurmak önemli

Covid-19 salgını, gerek uzaktan eğitim için gerekse araştırma yapmak amacıyla çocukların internet ortamında daha fazla zaman geçirmesine neden oluyor. Uzaktan eğitim için bilgisayar başında sık vakit geçiren çocuklar, aynı zamanda kendilerini etkileyen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle genelde evlerinde ve internet ortamında zaman geçiriyorlar. Bunun sonucunda ise; siber saldırılarda ve kötü amaçlı kişilerin sanal ortamdaki eylemlerinde önemli bir artış oldu. Kuşkusuz bu artıştan olumsuz etkilenecek en riskli grubun başında da, çocuklar yer alıyor.

TP-Link ise, bu duruma kayıtsız kalmayarak; çocukların internet ortamında daha güvenli olmalarını sağlayacak önlemleri listeledi. Ailelerin öncelikle çocuklarıyla iletişiminin önemli olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, ailelerin öncelikle uzmanların verdiği önerileri dikkate almaları gerektiğini vurguladılar. Çocukları bilinçlendirmenin önlemlerin en önemlisi olduğunu söyleyen yetkililer, ailelerin de sanal ortam konusunda bilgili ve ilgili olmasının önemine değindiler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda rehber çalışmaları olduğunu ve ailelerin bu çalışmalardan mutlaka yararlanması gerektiğini belirten yetkililer, bunun yanı sıra modem ve yönlendiricilerde yer alan Ebeveyn Denetimi gibi bazı özellikler ile hem ağın hem de başta çocuklar olmak üzere aile fertlerinin güvenliğinin sağlanabileceğini açıkladılar.

TP-Link ürünlerinde bulunan Ebeveyn Denetimi özelliği, çocukların internet ortamındaki güvenliği konusunda ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor

TP-Link’in tüm yeni modemlerinde ve yönlendiricilerinde Ebeveyn Denetimi özelliği bulunuyor. iOS ve Android destekli ücretsiz Tether uygulaması ile anne-babalar akıllı telefonlarından Ebeveyn Denetimi özelliğini kolayca kullanabilirler. Çocukların ağa bağlandığı cihazlara bu uygulama üzerinden bazı kısıtlamalar getirilebiliyor. Profiller oluşturup her profil için farklı bağlantı ayarları yapabiliyorlar. Bağlanılacak saat dilimini belirlemeden bazı sitelere erişimi engellemeye değin birçok ayar bu uygulama ile mümkün. Ayrıca çocuğun başında durmadan ya da onu sorgulamadan ne kadar süre ağa bağlı kaldığı da bu uygulamadan rahatlıkla izlenebiliyor. Bu sayede anne-baba evde olmadığı zamanlarda da çocukların internette takibini yapabiliyor. Tamamen Türkçe olan Tether uygulaması ile bu ayar ve denetimler çok rahat ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Türkiye’de kullanıcıların büyük çoğunluğunun ağ adı ve şifresini değiştirmeden kullanma eğiliminde olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, bunun son derece sakıncalı olduğunu söylüyorlar. Ağ adı ve şifresinin mutlaka değiştirilmesi gerektiği ve güçlü, güvenli, hemen bulunamayacak ve tahmin edilemeyecek bir şifrenin önemli olduğu vurgulanıyor. Çocuklar başta olmak üzere tüm aile fertlerinin, ağ şifresini başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarılması da öneriliyor.

Ailelerin ayrıca ağ güvenliğine katkıda bulunabilecek güvenlik yazılımları da kullanmaları gerektiğini bildiren yetkililer, TP-Link’in bazı modelleri ile sunulan (örneğin Deco Mesh Wi-Fi çözümleri gibi) HomeCare uygulamasında hem gelişmiş Ebeveyn Denetimi özelliklerinin hem de antivirüs yazılımının olduğu belirtiliyor. Bu ürünleri alan kullanıcılar ücretsiz olarak HomeCare uygulamasına ve dolayısıyla güvenlik yazılımına da sahip oluyorlar.