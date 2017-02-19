Bilgisayar Kaynaklı Göz Hasarlarının Önüne Geçmek Mümkün

Bilgisayarlar ya da diğer ekranlar uzun süre kullanıldığında bazı göz hasarları oluştuğu uzun zamandır tartışılan bir konu.

Ancak bilgisayar kaynaklı bu hassasiyetlerin önüne geçmek mümkün. Uzun süre ekrana baktıktan sonra yaşanan yanma ve kuruluk computer cision syndrome olarak adlandırılıyor. Bu sendromun flu görme, baş ağrısı, göz kuruluğu ve göz yorgunluğu gibi semptomları mevcut. Ancak bir çok insan için bu semptomlar geçici.

Bu hasarların ortaya çıkmasının nedeni ise ekrana bakarken insanların göz kırpması 3’te 1 oranında düşüyor. Iowa Üniversitesi’nin araştırması sonucu ortaya çıkan bu durum göz kuruluğuna yol açıyor. Ayrıca Amerikan Optometri Birliği açıklamasına göre ekrandaki karakterlerin kontrastları kitaplardaki kadar güçlü değil. Bu da gözlerin daha fazla çalışmasına ve yorulmasına neden oluyor. Uzmanlar ekranın 50-70 santimetre uzaklıktan 15-20 derecelik bir görüş açısıyla kullanılmasını tavsiye ediyor.

Geçici ya da kalıcı hasarlardan kaçınmanın kolay yöntemleri yok değil. Birliğin açıklamasına göre ekrana bakılan her 20 dakika için gözleri 20 saniye dinlendirmek yeterli. Bu 20 saniyelik süreçte en yaz 7 metre uzaklıktaki mesafeye bakmak gerekiyor. Böylelikle göz sürekli bir yere değil farklı mesafelere odaklanıyor. 2 saat aralıksız kullanımdan sonra ise 15 dakikalık bir ara vermek gerekiyor.