Bilgisayar Satışları 2016 Yılında da Düşmeye Devam Etti

Yıllık bilgisayar satış rakamları giderek düşmekteydi ancak bu sene önemli bir önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

2016 yılı ile beraber bilgisayar satışları tam arka arkaya 5 senedir bu düşüş grafiği gözlemleniyor. Gartner ve IDC tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2016 yılında 260-270 milyon adet PC satıldı. İki firmada bu düşüşün 2’si 1 arada cihazlara ve diğer şeylere bağlıyor. Ancak ne olursa olsun PC satışları tam 5 senedir geriliyor.

Peki PC marketi neden bu halde. IDC ve Gartner firmalarına göre pazar doygunluğa ulaştı ve artık pazar küçük sayıdaki sektör meraklısının elinde dönüyor. IDC yöneticisi Loren Loverde yaptığı açıklamada marketin stabil bir hale geleceğini hatta bu senenin son çeyreğinde iyileşme dahi beklediklerini açıkladı.

Sektörün tekrardan büyümeye döneceğini düşünmek çok zor. En yüksek nokta 2011 yılında görülen 365 milyon satış oldu. Analizciler marketin stabilizasyon noktasının ne olacağını tam kestirememekte. Diğer taraftan aynı şey yakında tablet ve akıllı telefon pazarında da yaşanabilir. Lenovo, Dell ve Hp gibi firmalar PC’yi ölüme sürükleyecek yeni bir teknoloji çıkmaması için dua ediyor olabilir.