Küresel bir klinik araştırma, ölümcül beyin tümörlerini tedavi etmek için dünyanın ilk aşısının hastalara potansiyel olarak yıllarca ekstra yaşam sağlayabileceğini gösterdi. The Guardian‘ın haberine göre, araştırmanın baş araştırmacılarından biri olan üst düzey bir NHS doktoru, verilerin DCVax aşısının hasta sağkalımında “inanılmaz” bir artışa yol açtığını gösterdiğini söyledi.

Bu gelişme faydalı olabilir, çünkü örneğin Birleşik Krallık’ta yaklaşık 2,5 bin kişiye beyin kanserinin en yaygın ve en agresif türü olan glioblastoma teşhisi konuluyor ve bu hastalar teşhisten sonra ortalama sadece 12-18 ay, hatta bazıları daha da az yaşıyor.

Çok merkezli küresel bir çalışmada 331 kişiyi kapsayan bir hasta, DCVax aldıktan sonra sekiz yıldan fazla yaşamıştır. Birleşik Krallık’ta 53 yaşındaki Nigel French hastalığa yakalandıktan yedi yıl sonra hala hayatta.

Londra’daki King’s College Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak görev yapan ve çalışmanın Avrupalı baş bilim insanı olan Profesör Keyoumars Ashkan, “Toplam sonuçlar şaşırtıcı” dedi. “Bu üçüncü aşama çalışmanın nihai sonuçları … glioblastoma ile mücadele eden hastalara yeni bir umut sunuyor.”

Aşı aynı zamanda daha kötü prognoza sahip olduğu düşünülen hastaların (yaşlılar ve ameliyatın bir seçenek olmadığı hastalar) yaşam sürelerini de uzattı.

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Tıbbi düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde DCVax, yeni tanı konmuş glioblastom hastaları için 17 yıldır, glioblastomu geri gelmiş kişiler için ise 27 yıldır uygulanan ilk yeni tedavi olacaktır.

Araştırmacılar, aşı alan yeni tanı konmuş hastaların ortalama 19,3 ay hayatta kaldığını, plasebo alanların ise 16,5 ay hayatta kaldığını tespit etti.

DCVax alan tekrarlayan glioblastomlu katılımcılar, aşıyı aldıktan sonra ortalama 13,2 ay yaşarken, aşıyı almayanlar 7,8 ay yaşadı.

Perşembe günü Journal of the American Medical Association oncology’de yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre, aşı alan kişilerin toplam %13’ü tanıdan sonra en az beş yıl yaşarken, kontrol grubunda bu oran sadece %5,7’dir.

Aşı, vücudun bağışıklık sisteminin bir tümörü aramak ve ona saldırmak üzere programlandığı bir immünoterapi şeklidir. Beyin tümörleriyle savaşmak için geliştirilen ilk aşıdır.

Ashkan, “Aşı, hastanın tümörüne karşı savaşması için hastanın kendi bağışıklık sistemini uyararak çalışır. İnsanoğlunun bildiği en akıllı sistem olan hastanın bağışıklık sistemiyle birlikte çalışarak kişiselleştirilmiş bir çözüm sunuyor,” dedi.

Aşı, hastanın kendi tümöründen alınan proteinlerin lökositleriyle birleştirilmesiyle üretiliyor. Bu, beyaz hücrelere tümörü tanımayı öğretiyor. Aşı uygulandıktan sonra, bu eğitimli beyaz kan hücreleri hastanın bağışıklık sisteminin geri kalanının tümörü savaşması ve yok etmesi gereken bir şey olarak tanımasına yardımcı olur.

Toplam 232 çalışma katılımcısı DCVax ve 99’u plasebo almıştır. 331 hasta ameliyat olmuş ve ardından glioblastom için standart tedavi olan tümörün mümkün olduğunca büyük kısmını çıkarmak için radyoterapi ve kemoterapi görmüştür.