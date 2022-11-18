Markanın ilk fitness takipçisi olan Redmi Smart Band, 2020’de Çin’de piyasaya sürüldü. Daha sonra Mi Smart Band 4C ismi ile belirli küresel pazarlara ulaştı. Giyilebilir cihaz; 1,08 inç TFT LCD renkli panel, dokunmatik giriş, 24 saatlik kalp atış hızı izleme, 14 günlük pil ömrü ve daha fazlasıyla birlikte gelmişti. Bugün ise şirketin Asya ve Avrupa’da seri üretim aşamasında olduğu aktarılan Redmi Smart Band 2’yi yakında piyasaya sürecek gibi görünüyor.

Mukul Sharma, Redmi Smart Band 2’nin seri üretiminin çeşitli Asya ve Avrupa bölgelerinde başladığını iddia ediyor. Fitness takipçisinin 2023’ün başlarında piyasaya sürülebileceğini söyleniyor. Akıllı bantla ilgili teknik özellikler ve diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Yaklaşan akıllı bileklik hakkında daha fazla ayrıntı yakında ortaya çıkacaktır. Bu arada, bizi nelerin beklediğine dair daha iyi bir fikir edinmek için birinci nesil Redmi Smart Band’in teknik özelliklerine göz atalım.

Önceki Nesil: Redmi Smart Band 1

Redmi Smart Band; 128 x 200 piksel çözünürlük sunan ve dokunmatik girişi destekleyen 1.08 inç 16 bit renkli TFT LCD panel ile birlikte geliyor. Ekran maksimum 200 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Cihaz, kalp atış hızlarını gün boyunca gerçek zamanlı olarak ölçer ve anormallikler meydana gelirse kullanıcıları uyarır. Açık havada koşu, bisiklete binme, koşu bandı, hızlı yürüyüş ve serbest stil egzersizlerini izlemek için 5 profesyonel spor moduna sahiptir. 50’den fazla ekran özelleştirme seçeneği ve doğrudan USB şarjı ile birlikte gelir. Giyilebilir cihaz, 14 güne kadar dayandığı iddia edilen 130 mAh’lik bir bataryaya sahip.