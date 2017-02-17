Bethesda’nın E3 Konferansı Microsoft ile Aynı Gün Olacak!

Bethesda gibi devlerin konferans yapacağı bu özel gün için kimselere söz vermeyin!

Bethesda‘yı tanımayan var mı? Ününün artık 7’den 70’e bilindiği Skyrim olsun, Fallout evrenleri olsun birçok sevilen oyun, Bethesda‘nın güzel ellerinden çıkmıştı. İşte bu şirketin, her yıl haziran ayında Los Angeles’ta yapılan E3 (Electronic Entertainment Expo) fuarında konferans yapacağı gün duyuruldu. Buna göre Bethesda, Microsoft ile aynı gün yani 11 Haziran 2017 Pazar günü sunumunu gerçekleştirecek.

İlk defa 2015 yılında bu fuara katılan Bethesda; bize fuarda Fallout 4‘ün ilk bilgilerini vermişti. Bu yıl 3. kez katılacakları bu etkinlik, birçok yeni oyunun duyurulacağı gün anlamına geliyor. İçerisinde Ubisoft‘tan Sony‘e; Microsoft‘tan Square Enix‘e kadar birçok oyun devlerinin önümüzdeki senelerde (belki de aylarda) satışa sunacakları yepyeni oyunlarını tanıtacakları bir etkinlik yapısını taşıyor. “Ta Los Angeles’lara nasıl gideceğiz?” diyenlerdenseniz; Twitch ya da YouTube gibi sosyal platformlardan da bu etkinliği canlı olarak izleyebileceksiniz. Hatırlayacak olursanız, etkinliğin bilet fiyatlarını bir hafta önce haberini yaptığımız başlıkta duyurmuştuk. 11 Haziran günü hem Microsoft’un hem de Bethesda’nın ilgili konferanslarını; canlı olarak bu platformlardan izleyebileceğiz. Bu noktada şunun altını çizelim; konferansın tam saatini daha bilmiyoruz. Geçen sene ülkemiz saati ile sabah saat 10 gibi sunumlarını gerçekleştirdiklerini hesaba katarsak; bu sene de aşağı yukarı bir zaman dilimi çıkarabiliriz.

E3; tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kapılarını halka açtığı bu yıl, fuar için bir hayli zengin geçecek. Red Dead Redemption 2‘nin yeni bir videosunu izleyebilir ya da Ubisoft‘tan yeni bir Assassin’s Creed duyabilir; Microsoft‘un yeni nesil konsolu olacak “Scorpio”nun ilk izlerini görebiliriz. Tabi ki bunlar sadece kişisel tahminlerim arasında kalmakla birlikte, aklınıza gelip gelmeyecek birçok oyunun ilk video ve bilgilerini 13-15 Haziran tarihleri arasında göreceğiz. Sadece oyunların duyurulmadığı; aynı zamanda belirli kesimler tarafından bu oyunların tartışıldığı bir platform da göreceğiz. Tüm bu bilgiler altında, heyecanlanmamak elde değil değil mi?