Bethesda Indiana Jones oyunu geliştiriyor!

Bethesda efsane film serisi Indiana Jones‘un oyununu geliştiriyor. Firma filmin haklarını elinde bulunduran Lucasfilm Games ile anlaştı.

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Bethesda Indiana Jones hayranlarını heyecanlandırdı!

Film ve oyun dünyaları birleşmeye ve ortak projeler çıkarmaya devam ediyor. Son dönemde artan film oyunlarına görünüşe göre bir yenisi daha eklenecek. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen ve hemen Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaşan Lucasfilm Games, şimdi de Bethesda ile Indiana Jones filmi için anlaşmaya vardı. Efsane film serisinin oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanan firma, konu ile alakalı Twitter üzerinden bir video yayınlayarak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Oyun ile alakalı içerik göstermekten ziyade bir ipucu ve duyuru videosuna benzeyen paylaşım hem Bethesda hem de Indiana Jones hayranlarını harekete geçirmeyi başardı. The Elder Scrolls ve Fallout serisi ile oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran firma, oyun için bir diğer önemli serisi Wolfenstein‘ın geliştiricileri olan Machine Games‘i seçti. Oyunun yönetmenlik kısmına ise The Elder Scrolls ve Fallout serilerinden tanıdığımız Todd Howard getirildi. Hali hazırda Fallout dizisi için çalışmalarını sürdüren firma, yoğun takvimi ile hayranların beklentilerini şimdiden yükseltti. Henüz oyunun yapısı ile alakalı bir bilgi paylaşılmazken, merakla beklenen Indiana Jones oyununun filmin yapısına uygun olması bekleniyor. Oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Lucasfilm Games bakalım oyuncuları başka hangi sürprizler ile şaşırtacak bekleyip göreceğiz.

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