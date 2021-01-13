Donanım
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
Lenovo firmasının ThinkPad bilgisayarları stabil ve iş odaklı oluşlarıyla uzun süredir adlarını duyurmuş durumdalar. Özellikle Yoga cihazları; dokunmatik ve 360 derecelik ekranları ve tabii ki klavyelerinin ortasındaki kırmızı noktayla tablet-bilgisayar deneyimi konusunda akılda kalır cihazlar sunuyorlar. Şimdi ise firma ThinkPad isimli ilk ikisi bir arada bilgisayarını piyasaya sürecek.
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ThinkPad X12 Detachable özellikle de ofis ve saha arasında çalışan kişilerin bilgisayar ve tablet kolaylıklarından yararlanmaları düşünülerek üretilmiş. Üstelik LTE CAT9 uyumlu olan cihazın kablosuz bağlantı özelliği de mevcut. Kalınlığı tablet ve bilgisayar durumlarında sırasıyla 0.35 ve 0.57inç olan bilgisayar dışarıda kullanımlar için uygun olarak oldukça ince yapılmış. Ağırlığı ise tablet halinde yaklaşık 750gr iken, klavyeyle birlikte 1.1kg civarında geliyor.
Lenovo ThinkPad X12 özellikleriyle de önemli şeyler vadediyor
Bilgisayar, özelliklerinde de hiç geride kalmıyor: Iris Xe grafik kartlı, 11.nesil Intel Core i7 vPro Quad Core işlemciye kadar destek barındırırken; 16GB’a kadar LPDDR4x hafıza ve 1TB NVMe SSD depolama sunuyor. Bilgisayarın pil süresi ise yaklaşık 10 saat.
Bunlar dışında tablet bilgisayar parmak izi okuyucu, 5MP ön kamera ve 8MP Hybrid IR kamera, Wi-Fi 6 ve Bluetooth gibi desteklere de sahip. Ekran ise 12.3inç FHD ISP özellikli 3:2 boyutunda ve 400-nit parlaklık sunuyor. Ekranın çizilmeye karşı güvenliği ise Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.
Bağlantı desteklerinde de önemli şeyler vadeden cihazın, bir Thunderbolt 4, bir USB 3.2 Type-C ve bir de NanoSIM girişi var. Kulaklık ve mikrofon girişleri de tabii ki yerlerinde olan bilgisayarın bütün temel ihtiyaçları ve fazlasını karşıladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
ThinkPad X12 aynı zamanda Lenovo Precision Pen kalemi desteği de sunuyor. Kalemin pil ömrü ise 400 gün ve 4.096 baskı seviyesiyle normal bir kalemle yapılabilecek yazım şekillerini taklit edebiliyor. Özellikle Microsoft OneNote gibi bu tip kalem desteği sağlayan uygulamalarda oldukça işe yarayabilir gibi duruyor.
Lenovo ThinkPad X12 Detachable bilgisayarının bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor. Bilgisayarın fiyatı ise 1.150 Dolardan başlayacak.
Aksesuar
Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Lenovo yeni Legion oyuncu laptop cihazlarını yakın zamanda tanıtacakken bunlardan önce sergilenen kablosuz şarjlı Legion H600 oyuncu kulaklık cihazı merak uyandırıyor. Kulaklıktan ayrı satılacak olan şarj istasyonu ise, istasyona asılarak şarj edilebilen kulaklık için oldukça önem teşkil edecek gibi duruyor.
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89 Dolar fiyatıyla Lenovo Legion S600 Gaming Station sadece kulaklığınızı değil, desteği olması durumunda telefonunuzu da 10W ile şarj edebiliyor. Bunun dışında desteklenen fare veya başka kablosuz cihazlar da bu istasyondan yararlanabiliyor. Astro A50 kulaklığı gibi ürünlerde de benzer teknolojiler gözlemlense de bu tip bir kablosuz şarj imkanı daha stabil bir deneyim sunabilir gibi. Çünkü her zaman açık bir şarj istasyonu imkanı veren Legion S600, kulaklığı asma işleviyle pratik bir kullanım sağlıyor. Asma özelliğinin nasıl çalışacağını denemeden tahmin etmek zor olsa da, piyasada benzer bir pratiklik sunan cihazın olmadığını belirtmek gerek.
Aynı zamanda orta segment oyuncu kulakları açısından da önemli bir seçenek oluşturabilecek kapasitede olan Legion H600 kulaklığı; 50mm ses sürücülerine ve 12m’ye kadar etkin 2.4GHz kablosuz alıcıya sahip. Ayrıca sağladığı imkanlar arasında döndürülebilir kulak yastıkları, çevrilince sessizleştirilebilen bir mikrofon ve gürültü kontrolü de mevcut.
Lenovo Legion H600 ve S600 cihazları Nisan 2021 civarlarında denenebilir olacak gibi duruyor. Cihazların kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacakları hakkında daha net bir bilgiye de muhtemelen o zaman ulaşabiliriz. Ancak şimdilik kablosuz şarjlı kulaklık ve farklı cihazlar için bir istasyonun pratik bir şekilde kullanılabilmesi kulağa hiç de fena gelmiyor.
Donanım
Acer Nitro 5, RTX 3080 ve Ryzen 5900HX ile yenilendi
Fiyat performans oranıyla oyuncular tarafından sevilen Acer Nitro 5, RTX 3000 serisi ekran kartları ve Ryzen 5000 işlemciler ile güncellendi. Ülkemizde oldukça popüler olan oyuncu dizüstü bilgisayarı, ciddi performans artışlarını ve geliştirmeleri beraberinde getiriyor.
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Yeni Acer Nitro 5 neler sunuyor?
Acer, CES 2021 kapsamında yaptığı sunumda yenilenen Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı. Nitro 5, geçtiğimiz yıllarda giriş-orta seviye performans vaat ederken bu sene en yüksek performansı vaat ediyor. Yeni Nitro 5, AMD’nin CES 2021’de tanıttığı Ryzen 5000 serisi işlemcilerden güç alıyor. Serinin en güçlü işlemcisi olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan Ryzen 5900HX işlemcisine kadar seçenekler mevcut. Ekran kartı tarafında ise, Nvidia’nın CES 2021’de tanıttığı RTX 3000 mobil serisi tercih edilmiş. Nitro 5, en güçlü dizüstü bilgisayar ekran kartı olan RTX 3080 ile birlikte oyuncuların beğenisine sunulacak.
Ekran tarafında, geçtiğimiz yıla kıyasla önemli geliştirmeler yapılmış. Nitro 5, 15.6 inç veya 17.3 inç boyutunda FHD 144 Hz, QHD 165 Hz ve FHD 360 Hz ekran seçeneklerine sahip. Acer’ın açıklamalarına göre, bütün paneller 3 ms tepkime süresine sahip. Ayrıca QHD model, sRGB renk gamının %100’ünü kapsıyor. Wi-Fi 6 desteğine sahip Nitro 5, 2 TB’a kadar SSD, 2 TB’a kadar HDD ve 32 GB’a kadar RAM seçenekleriyle birlikte geliyor. Acer Nitro 5, 15.6 inç modeli için 899 Euro’dan, 17.3 inç modeli için 999 Euro’dan başlayan fiyatlarla Nisan ayında satışa sunulacak.
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Donanım
Dell Chromebook uygun fiyatıyla duyuruldu
Eğitim ve iş hayatının dijitale geçişinden faydalanmak isteyen Dell, yeni uygun fiyatlı Chromebook modelini duyurdu.
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Covid-19 pandemisi en çok teknoloji devlerine yaradı. 2020 yılında bilgisayar, telefon ve hatta otomobil üreticileri bile satış rekorları kırarak oldukça etkileyici bir büyüme yaşadı. Bunda en çok etkili olan şey ise pandemi nedeniyle, insanların değişen ihtiyaçları oldu. İnsanlar artık evden çalışıyor, öğreniyor ve öğretiyor. Özellikle laptop satışları yıl içerisinde inanılmaz bir büyüme yaşadı. Yıllardır azalan ve yerini akıllı telefonlara bırakmaya başlayan laptoplar, 2020-21 yılında en çok ihtiyaç duyulan elektronik ürünlerin başında geliyor. Bunun farkında olan Dell, uygun fiyatlı laptop isteyen kullanıcılar için yeni giriş seviyesi Chromebook modelini duyurdu.
Dell Chromebook özellikleri ve tasarımı
Uygun fiyatlı olan Dell Chromebook, performanstan çok dayanıklılığı öne plana alıyor. Chromebook’un evde öğrenim gören öğrencileri hedef aldığını düşünürsek, oldukça mantıklı bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Chromebook’lar, performanstan çok işlevsellikleriyle ön plana çıkıyor. Oldukça kalın çerçevelere ve suya dayanıklı klavyeye sahip olan laptopun bir metreye kadar düşmeye dayanıklı olduğu iddia ediliyor. Özellikleri ise şöyle; 11,6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğe sahip dokunmatik özelliği olmayan ekran, 4 GB LPDDR4 2400MHz RAM, 16 ya da 32 GB depolama seçeneği. İşlemci tarafında ise çift çekirdekli Intel Celeron işlemci ile gelen laptop, LTE özelliğine de sahip. Batarya kısmında ise 65W şarj desteğine sahip 42Wh batarya, 14 saate kadar pil ömrü sunuyor. Dell, ürünün fiyatının ve hangi ülkelerde satışa çıkacağının bahar aylarında açıklanacağını ekledi.
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