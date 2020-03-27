BenQ ürünleri uzaktan eğitime yardımcı oluyor!

BenQ, ürün yelpazesindeki çeşitli ürünlerle birlikte desteklediği uzaktan eğitim günümüz koşullarında zorunlu hale geldi. Dijital ürünlere eklediği özelliklerle, mikroplara karşı dayanıklı yüzeye sahip interaktif ekranları, Android tabanlı Smart Projektörleri ve Brightness Intelligence teknolojisine sahip Eye-Care monitörleri sağlıklı öğrenme ortamlarını desteklemekteler.

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Akıllı interaktif tahtalar

ClassroomCare, BenQ’nun sınıf ortamında sağlıkla ilgili konuları ön planda tutarak oluşturduğu, özel olarak tasarlanmış teknolojidir. BenQ interaktif ekranlarda bulunan nanoiyonik gümüş bir kaplamaya sahip TUV sertifikalı, mikroplara dayanıklı ekrana sahiptir. Bu sayede ekran yüzeyinde mikropların barınması mümkün olmamaktadır.

Yeni nesil teknoloji, öğrencileri ve eğitimcileri sağlık risklerinden korumaya yardımcı olur. Sertifikalı flicker-free özellikli, düşük mavi ışıklı ve mikroplara karşı dayanıklı ekran sınıf sağlığını iyileştirmek için BenQ’nun interaktif ekranlarına ek işlevsellik sunar.

Akıllı Göz Bakımı teknolojisi, küçük çocuklarda göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olmak için göz bakımı sağlayan akıllı bir çözümdür. Ayrıca, interaktif ekranlar üzerindeki hava kalitesi sensörleri sınıf içerisindeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunu ölçer ve yoğunluk belirli bir seviyenin üstüne çıktığında ortamın havalandırılması gerektiğini söyleyen bir uyarı verir.

İnteraktif ekranlar, Cloud işbirliğini ve uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz bir beyaz tahta uygulaması olan EZWrite 5 uygulamasına sahiptir.

Akıllı projektör sistemleri

Firma kısa süre önce , ister evde ister sınıfta olsun, çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Dünyanın ilk Android tabanlı hepsi bir arada Smart projektörü olarak tanıtılmıştır.

E600 ve E800 Serisi tamamen kablosuz, bilgisayarsız ve sürücüsüz çalışıyor:

Kablosuz özelliği, öğrencilerin akıllı telefonlarından veya tabletlerinden büyük ekranda içerik paylaşmalarına olanak tanır ve medya oynatma özellikleri öğrenmeyi daha heyecan verici ve sürükleyici hale getirir.

özelliği, öğrencilerin akıllı telefonlarından veya büyük ekranda olanak tanır ve medya oynatma özellikleri öğrenmeyi daha verici ve hale getirir. Bilgisayar olmadan kullanılabilen Smart projektörler, Firefox, TeamViewer, Blizz, WPS gibi uzaktan eğitimi zahmetsiz hale getirebilen BenQ’ya özgü yerleşik uygulamalar ile birlikte gelir.

gibi zahmetsiz hale getirebilen özgü yerleşik ile birlikte gelir. BenQ Smart projektör, sürücülerin kurulmasına gerek kalmadan Cloud hesap entegrasyonu, akıllı uygulama özelliği, internet, Hesap Yönetim Sistemi (AMS), Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) ve X-Sign Broadcast ile birlikte gelir.

EW800ST, K-12 sınıflarında çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için bulut hesabı entegrasyonu, ekran yansıtma özellikleri, akıllı uygulama yeteneği ve internet ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahip ilk eğitim projektörüdür.

InstaShow S WDC20 ise, sunum yapan kişilerin aynı cihaza kablo aktarımı yapılmadan, riskli üçüncü taraf yazılım çalıştırmadan veya ağ erişimi edinme zorluğu olmadan bağlanmalarına izin vererek BYOD (Bring your own device – Kendi cihazını getir) sınıflarını destekler. BenQ’nun benzersiz InstaShow S WDC20 ekran yansıtma sistemi, işbirliğini gerçekten sezgisel, basit ve güvenli hale getiren türünün tek sınıf sunum sistemidir. Eğitimcilerin ve öğrencilerin InstaShow vericisini cihazlarına takıp içerik paylaşabilmeleri için tek dokunuş yeterlidir.

BenQ, göz bakımına odaklanırken aynı zamanda çevrim içi eğitimin artırılması için çabalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin çevrim içi bir derse uzaktan katılabildikleri BenQ’nun Cloud Whiteboard özelliği de bulunur.

BenQ markasının göz bakım özelliğine sahip monitörleri de var!

BenQ’nun göz bakımı teknolojisi ve monitörlerindeki ve panellerindeki ergonomik tasarımı, izleme rahatlığı için özel olarak tasarlanmıştır. BenQ monitörler, ortam ışığındaki değişiklikleri izleyen ve ekran parlaklığını buna göre ayarlayan ve ekranda görüntülenen içeriğe uyum sağlayan Brightness Intelligence (Parlaklık Algılama) teknolojisine sahiptir.

Bu teknoloji, göz yorgunluğunu, baş ağrılarını ve yorgunluğu azaltırken görüntü kalitesini korumaya yardımcı olur. Cihazlar ayrıca göz hasarını önlemek için mavi ışık spektrumunun en tehlikeli kısmını filtreleyen Düşük Mavi Işık Teknolojisi ile birlikte gelir.