Basın Bülteni
BenQ ürünleri uzaktan eğitime yardımcı oluyor!
BenQ, ürün yelpazesindeki çeşitli ürünlerle birlikte desteklediği uzaktan eğitim günümüz koşullarında zorunlu hale geldi. Dijital ürünlere eklediği özelliklerle, mikroplara karşı dayanıklı yüzeye sahip interaktif ekranları, Android tabanlı Smart Projektörleri ve Brightness Intelligence teknolojisine sahip Eye-Care monitörleri sağlıklı öğrenme ortamlarını desteklemekteler.
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Akıllı interaktif tahtalar
ClassroomCare, BenQ’nun sınıf ortamında sağlıkla ilgili konuları ön planda tutarak oluşturduğu, özel olarak tasarlanmış teknolojidir. BenQ interaktif ekranlarda bulunan nanoiyonik gümüş bir kaplamaya sahip TUV sertifikalı, mikroplara dayanıklı ekrana sahiptir. Bu sayede ekran yüzeyinde mikropların barınması mümkün olmamaktadır.
Yeni nesil teknoloji, öğrencileri ve eğitimcileri sağlık risklerinden korumaya yardımcı olur. Sertifikalı flicker-free özellikli, düşük mavi ışıklı ve mikroplara karşı dayanıklı ekran sınıf sağlığını iyileştirmek için BenQ’nun interaktif ekranlarına ek işlevsellik sunar.
Akıllı Göz Bakımı teknolojisi, küçük çocuklarda göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olmak için göz bakımı sağlayan akıllı bir çözümdür. Ayrıca, interaktif ekranlar üzerindeki hava kalitesi sensörleri sınıf içerisindeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunu ölçer ve yoğunluk belirli bir seviyenin üstüne çıktığında ortamın havalandırılması gerektiğini söyleyen bir uyarı verir.
İnteraktif ekranlar, Cloud işbirliğini ve uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz bir beyaz tahta uygulaması olan EZWrite 5 uygulamasına sahiptir.
Akıllı projektör sistemleri
Firma kısa süre önce , ister evde ister sınıfta olsun, çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Dünyanın ilk Android tabanlı hepsi bir arada Smart projektörü olarak tanıtılmıştır.
E600 ve E800 Serisi tamamen kablosuz, bilgisayarsız ve sürücüsüz çalışıyor:
- Kablosuz özelliği, öğrencilerin akıllı telefonlarından veya tabletlerinden büyük ekranda içerik paylaşmalarına olanak tanır ve medya oynatma özellikleri öğrenmeyi daha heyecan verici ve sürükleyici hale getirir.
- Bilgisayar olmadan kullanılabilen Smart projektörler, Firefox, TeamViewer, Blizz, WPS gibi uzaktan eğitimi zahmetsiz hale getirebilen BenQ’ya özgü yerleşik uygulamalar ile birlikte gelir.
- BenQ Smart projektör, sürücülerin kurulmasına gerek kalmadan Cloud hesap entegrasyonu, akıllı uygulama özelliği, internet, Hesap Yönetim Sistemi (AMS), Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) ve X-Sign Broadcast ile birlikte gelir.
EW800ST, K-12 sınıflarında çeşitlendirilmiş öğretimi ve harmanlanmış öğrenmeyi teşvik etmek için bulut hesabı entegrasyonu, ekran yansıtma özellikleri, akıllı uygulama yeteneği ve internet ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahip ilk eğitim projektörüdür.
InstaShow S WDC20 ise, sunum yapan kişilerin aynı cihaza kablo aktarımı yapılmadan, riskli üçüncü taraf yazılım çalıştırmadan veya ağ erişimi edinme zorluğu olmadan bağlanmalarına izin vererek BYOD (Bring your own device – Kendi cihazını getir) sınıflarını destekler. BenQ’nun benzersiz InstaShow S WDC20 ekran yansıtma sistemi, işbirliğini gerçekten sezgisel, basit ve güvenli hale getiren türünün tek sınıf sunum sistemidir. Eğitimcilerin ve öğrencilerin InstaShow vericisini cihazlarına takıp içerik paylaşabilmeleri için tek dokunuş yeterlidir.
BenQ, göz bakımına odaklanırken aynı zamanda çevrim içi eğitimin artırılması için çabalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin çevrim içi bir derse uzaktan katılabildikleri BenQ’nun Cloud Whiteboard özelliği de bulunur.
BenQ markasının göz bakım özelliğine sahip monitörleri de var!
BenQ’nun göz bakımı teknolojisi ve monitörlerindeki ve panellerindeki ergonomik tasarımı, izleme rahatlığı için özel olarak tasarlanmıştır. BenQ monitörler, ortam ışığındaki değişiklikleri izleyen ve ekran parlaklığını buna göre ayarlayan ve ekranda görüntülenen içeriğe uyum sağlayan Brightness Intelligence (Parlaklık Algılama) teknolojisine sahiptir.
Bu teknoloji, göz yorgunluğunu, baş ağrılarını ve yorgunluğu azaltırken görüntü kalitesini korumaya yardımcı olur. Cihazlar ayrıca göz hasarını önlemek için mavi ışık spektrumunun en tehlikeli kısmını filtreleyen Düşük Mavi Işık Teknolojisi ile birlikte gelir.
Basın Bülteni
TP-Link, WiFi 6 destekli ekonomik router’ı, Archer AX10 satışta!
TP-Link, WiFi 6 teknolojili en uygun fiyatlı yeni yönlendiricisini Türkiye’de satışa sundu. Daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı sunan Archer AX10, daha çok cihazın WiFi’a bağlanmasını destekleyen teknolojilerle donatılmış.
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TP-Link, WiFi 6 teknolojili ürün sayısını artırıyor. WiFi 6 teknolojisine sahip ve nispeten daha uygun fiyatlı olan yeni yönlendirici Archer AX10, Türkiye’de satışa sunuldu. WiFi 6’nın sunduğu yüksek hızın yanı sıra Archer AX10, daha iyi WiFi deneyimi için gerekli birçok teknolojiyi de barındırıyor.
WiFi 6, hız ve toplam ağ kapasitesinde büyük bir artış sağlıyor. En son WiFi teknolojisini kullanan TP-Link’in yeni yönlendiricisi, daha fazla cihazın ağa bağlandığı ve daha fazla yük binen WiFi ağları için ideal bir çözüm. Çok sayıda cihaz aynı anda WiFi’a bağlanıp yüksek performans isteyen uygulamaları çalıştırdığında bile ağda bir tıkanıklık, yavaşlama yaşanmıyor.
Archer AX10, sunduğu 1.5 GBPs yüksek WiFi hızıyla kablolu bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. Çift bant desteği sunan yönlendirici, ayrıca birden fazla cihazın aynı anda tek bandı kullanmasına izin veren OFDMA teknolojisine sahip. Bu da daha çok cihazın WiFi ağına sorunsuzca bağlanmasını sağlıyor. Aynı anda video ve sesli sohbet, daha iyi oyun ve anlık video yükleme keyfi sunuyor.
Yüksek hız sunabilen güçlü donanım!
Archer AX10’da yüksek WiFi hızı ve çok sayıda cihazın ağa bağlanmasını kaldırabilecek güçlü bir işlemci yer alıyor. 1.5 GHz’lik üç çekirdekli işlemci ile en zorlu görevleri bile yönlendirici başarıyla yerine getirebiliyor.
Ayrıca hüzmeleme (beamforming) teknolojisi ve dört adet yüksek kazançlı anteni ile daha güçlü, güvenli bir WiFi sinyali üretiliyor ve WiFi ağının kapsama alanını artıyor. Evin her yerinde, ağa bağlanan her cihaz için sorunsuz ve istikrarlı bir bağlantı sunuluyor.
TP-Link Archer AX10, 1 Gbps’e kadar bant genişliği sunuyor
Archer AX10, sadece kablosuz bağlantıda yüksek hız sunmuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri, 1 Gbps’ye kadar geniş bant hızından yararlanmayı sağlıyor. Hızlı, güvenli kablolu bağlantı ile PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar ağa bağlanabiliyor.
WiFi 6’lı Archer AX10, TP-Link’in iOS ve Android destekli ücretsiz Tether uygulaması sayesinde son derece kolay kurulup yönetilebiliyor. Ayrıca Amazon Alexa desteği sayesinde yönlendiriciyi sesli komutlar ile kontrol etmek de mümkün.
Güçlü ebeveyn denetimleri, güvenli VPN bağlantı desteği gibi özelliklere de sahip olan Archer AX10, TP-Link’in diğer WiFi 6 teknolojili yönlendiricilerine göre uygun bir fiyata sahip. Cihazın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 103 USD.
Akıllı Telefonlar
realme, 65 yaş üzeri vatandaşlara WhatsApp eğitimi verecek!
realme, Koronavirüs’ten korunmak amacıyla evden çıkmayan ama çocukları, torunlarıyla haberleşmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara, müşteri hizmetleri hattı üzerinden WhatApp kullanımı ile ilgili bilgi ve destek verecek.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yetkililerin #EvdeKal çağrısı ile vatandaşların kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Olağanüstü bir durumun yaşandığı şu günlerde en çok problemi de 65 yaş üstü vatandaşlar yaşıyor.
realme #EvdeKal çağırısına uyan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam etmelerini istiyor. Telefon markaları ne olursa olsun WhatsApp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.
Şimdilik Nisan sonuna kadar hizmetin devam etmesi bekleniyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar realme’nin “08504338588” no.lu müşteri hizmetleri numarasını arayabilir. Telefon markasından bağımsız olarak “WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda” destek sağlanıyor.
Bu kapsamda evinde internet hizmeti bulunmayanlar için data hattının açtırılması, kullanımı ve operatörler nezdinde fiyatlandırılması gibi konularda da bilgi verilecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei, 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek!
Huawei, Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. Bu programla şirket, 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.
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Huawei, dijital teknolojiyi her yere yaymayı amaçlayan TECH4ALL girişiminin bir parçası olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. İlk olarak 2013 yılında başlayan programın amacı; üniversitelerde ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinin oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha fazla iletişim ve teknoloji uzmanının yetişmesini sağlamaktı.
Bu sene başlatılan ikinci fazda ise şirket hedefini büyüttü. Yeni plana göre Huawei; özellikle 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi çözümlerini, okullarla yaptığı işbirliklerine sürekli dahil ederek önümüzdeki 5 yılda dünya çapında 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirecek.
Huawei, 50 milyon doları aşkın yatırım yapacak!
Bu hedefe ulaşmak için şirket, önümüzdeki beş yıl boyunca toplamda en az 50 milyon ABD doları yatırımla Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu’nu kuracak. Bu fon, öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak.
Kurulan fon aracılığıyla öğretmenlere eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla öğrencilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.
Daha fazla akademi ile daha fazla eğitim
Huawei Kurumsal İş Grubu Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, konferans kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her yıl 600 ila 1.000 adet Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kuracağız. Bu akademilerle, dijitalleşen dünyada daha fazla öğretmene ve öğrenciye fayda sağlamayı, daha fazla insanın eşit ve kaliteli eğitimden yararlanmasını, dijital becerilerini geliştirmesini ve sektöre yeni bir ivme kazandırmasını amaçlıyoruz.
Bu program aynı zamanda, Huawei’nin ekosistem gelişiminin yeni bir aşamasını da işaret ediyor. Marka gelecekte, endüstrilerin dijital dönüşümünü teşvik etmek için ekosistemdeki tüm paydaşlarla iş birliğini derinleştirecek, yatırımları artıracak ve çok yönlü, tam zamanlı sürdürülebilir bir yetenek ekosisteminin inşasını hızlandıracak.”