BenQ kablosuz taşınabilir LED projektörle eğlence dilediğiniz yerde sizinle

BenQ, dijital yaşam tarzı trend belirleyicilerinin kablolardan kurtulması ve her ortamda büyük ekran eğlencesinin keyfini çıkarması için GV1 taşınabilir LED projektörü tanıttı. Kompakt ve hafif, pille çalışan GV1, kurulum sıkıntısı veya bağlantı kaygısı olmadan filmleri, sosyal medyayı, videoları ve müziği Wi-Fi, Bluetooth veya USB-C üzerinden yayınlar.

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Optimize edilmiş resim kalitesi

BenQ Şirketi Başkanı Conway Lee’ye göre: “GV1, büyük bir fincan kahvenin büyüklüğünde bir eğlence merkezi. Kablolar ve hatta Wi-Fi olmadan, herhangi bir yerde, istediğiniz zamanda sizi süper görsel-işitsel içerikle buluşturan GV1 farklı yaşam tarzları için yeni bir çoklu eğlence olanakları dünyası sunuyor.”

GV1’in taşınabilirliği ve anında hazır olma özelliği, kullanıcıların cihazı çok çeşitli durumlarda kullanabilmelerini sağlayabiliyor. Evde yemek pişirirken, arkadaşlarla bir aradayken, çalışırken ve hatta egzersiz yaparken kullanabilir, büyük ekran eğlencesine kendi istediğiniz gibi yön verebilirsiniz.

Kullanışlı ayar menteşesi, GV1’in yüksek projeksiyon lensi için 15˚ eğim aralığı verir ve 100” yansıtılan görüntünün rahat bir izleme yüksekliğine yerleştirilmesi için 77 cm dikey görüntü kayması sağlar. Otomatik trapezoid düzeltmesi ile birlikte GV1, herhangi bir kurulum sıkıntısı çekmeden güzel bir şekilde optimize edilmiş resim kalitesi sunar.

3 saatlik pil ömrü sunuyor

GV1, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı ile kesintisiz eğlence sunar; Wi-Fi olmadığında da hotspot aracılığı ile cihaza bağlanarak kablosuz akış özelliğini kullanabilirsiniz. USB üzerinden DisplayPort aracılığı ile medya aktarımı gerçekleştirebilir.

5 Watt’lık odacıklı bir hoparlöre sahip GV1, bir düğmeye dokunarak taşınabilir bir Bluetooth hoparlör olarak kullanılır. 3 saatlik pil ömrü ve kablosuz kullanım rahatlığı ile aile sinema geceleri düzenlemek, arkadaşlarla eğlenceli saatler geçirmek için idealdir. İndireceğiniz Android uygulamaları ile Netflix, Youtube, Amazon Prime, Twitch v.b. üzerindeki videoları izleyebilirsiniz.

2015 yılında Akademi’nin verdiği Teknik Başarı Ödülleri’nde Oscar alan DLP Teknolojisi dünyadaki dijital sinemaların %90’ında ve IMAX sinemaların %100’ünde kullanılmaktadır. Bu teknolojiye sahip GV1, 30.000 saatlik bakım gerektirmeyen bir LED ışık kaynağı ile birleştirilmiş hassas renkler ve keskin netlikte uzun ömürlü DLP resim kalitesi sunar.